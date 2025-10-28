Susana Zabaleta denuncia que fue víctima de robo y extorsión: “México no es seguro”

Luego de varias semanas alejada de los reflectores, la cantante Susana Zabaleta ha reaparecido en redes sociales con una denuncia pública que encendió las alarmas entre sus seguidores, pues lo ocurrido habría vulnerado su seguridad.

Por medio de un breve video compartido desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa reveló que fue víctima de robo a su vivienda mientras se encontraba fuera del país. De acuerdo con la intérprete, este ultrajo habría sido cometido de la mano de una extorsión a su empleada doméstica.

“Estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje, alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas“, indicó Zabaleta, aún desde el destino turístico que eligió para sus vacaciones, Australia.

Si bien la artista no compartió más detalles sobre el hecho, mencionó que no es la primera vez que es víctima de la inseguridad en México, por lo que instó a su comunidad digital a no bajar la guardia y mantenerse alertas ante la situación actual del país.

“Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ‘ya’, pero esto sigue y sigue“, lamentó.

Otro de los detalles que Susana Zabaleta mantuvo fuera de su comunicado fue si acudirá a presentar la denuncia ante las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

No obstante, horas más tarde la SSC afirmó que ya tienen conocimiento del robo a la casa de la estrella, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, y aseguraron que iniciaron con las investigaciones correspondientes.

