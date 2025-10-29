Argentina lanza moneda conmemorativa del gol de Maradona a Inglaterra en México 86

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó este martes una moneda de plata en ocasión del Mundial 2026 de fútbol, que lleva grabada en el dorso el trazo del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en los cuartos de final del campeonato mundial de México 1986.

“El BCRA emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales“, anunció el organismo en un comunicado, en el que destacó que en el mundial del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá “se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”.

Esta pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sigue a iniciativas similares en mundiales anteriores, de las que también participó el Banco Central argentino.

“El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina y, en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026“, precisó el comunicado.

El reverso, por su parte, muestra un esquema de la mítica jugada de Maradona, desde el momento en que recibe el balón detrás de la mitad del campo hasta el remate a portería tras regatear a cuatro jugadores ingleses y al portero Peter Shilton.

Aquel tanto marcó el 2-0 parcial del duelo de cuartos de final, tras un polémico gol con la mano del astro argentino del fútbol bautizado en Argentina como ‘La mano de Dios’ y antes del descuento del goleador inglés Gary Lineker para sellar el 2-1 final.

Argentina superaría en semifinales a Bélgica y luego a Alemania en la final para quedarse con su segunda Copa del Mundo, tras el título obtenido como local en 1978.

“La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión para el mercado nacional es de 2,500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional”, agregó el BCRA, que detalló que las monedas tendrán un valor simbólico de diez pesos argentinos.

🇦🇷🏦 El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares



Habrá una versión de oro, pero no estará disponible en la Argentina



La entidad ya había acuñado monedas para los últimos mundiales pic.twitter.com/K5ZfHpoRbL — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) October 28, 2025

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

*Con información de EFE.

