Hegseth anuncia nuevo ataque contra lancha en el Pacífico con 4 tripulantes muertos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el Pentágono llevó a cabo otro “ataque cinético letal” por orden del presidente Donald Trump contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, en el que murieron cuatro hombres.

Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificado por los servicios de inteligencia y aseguran que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, agregó Hegseth.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



Tras el anuncio de este ataque, Estados Unidos suma ataques a 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico que han sido eliminadas en aguas internacionales, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La semana pasada, el presidente Donald Trump aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

Doce ataques a embarcaciones desde septiembre

El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido 15 embarcaciones y ha cobrado 61 vidas en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de los doce ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un “conflicto armado directo” que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

Tanto el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.

