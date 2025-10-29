México exige a EE.UU. revisar protocolo marítimo antinarco en aguas internacionales tras recientes ataques

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente reunirse con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para revisar y mejorar el protocolo de combate al crimen organizado en aguas internacionales, luego de los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Señaló que busca reforzar los acuerdos bilaterales de seguridad sin poner en riesgo la soberanía mexicana.

“Le pedí al canciller que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con Estados Unidos, pero que se siga operando”, explicó la mandataria mexicana en su conferencia.

Ataque de EE.UU. a embarcación relacionada al narco

Sheinbaum confirmó que el martes se registró un ataque estadounidense contra una lancha sospechosa en aguas internacionales, dentro de la latitud y longitud que corresponden al área marítima de México.

“No estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo que ha dado muchos resultados”, afirmó.

La presidenta propuso que, cuando se detecten embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de aguas mexicanas, se coordinen operaciones conjuntas con la Marina de México para detener a los tripulantes, evitando acciones unilaterales que puedan vulnerar derechos o provocar daños colaterales.



Sheinbaum advirtió que estas incursiones podrían implicar violaciones a la soberanía nacional o riesgos para ciudadanos mexicanos, incluso si son presuntos delincuentes.

Evitar violación a la sobernía mexicana

“No queremos que haya violación a nuestra soberanía ni este tipo de operaciones en la zona económica… podría haber un mexicano en una de esas embarcaciones”, subrayó.



Sheinbaum añadió que México actuará nuevamente en caso de que haya sobrevivientes a futuros ataques, al tratarse de un asunto humanitario y de derecho internacional marítimo.

El diálogo entre México y Estados Unidos sobre “cooperación marítima” se dio tras el ataque a cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el océano Pacífico, donde viajaban 14 personas.

