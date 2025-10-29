Sentencian a exprofesor de Arizona que abusó de dos estudiantes y llevó a una de ellas a vivir con él

Un profesor de Arizona, declarado culpable de abusar sexualmente de dos de sus alumnas, pasará el resto de sus días en prisión.

Cory Kapahulehua, de 44 años, fue sentenciado a 187 años de prisión tras ser declarado culpable por un jurado de los 17 cargos que se le imputaban durante el juicio. Estos cargos incluyen: abuso sexual de menores, conducta sexual con menores, abuso sexual, agresión agravada e intento de conducta sexual.

Estos cargos se derivan de la relación del profesor con dos alumnas, de 14 y 17 años, que comenzó en agosto de 2021 mientras trabajaba en el Centro Agropecuario y Equino de Arizona en Mesa.

Kapahulehua conoció a ambas menores en agosto de 2021. La menor de 14 años declaró a los investigadores que tuvo relaciones sexuales con Kapahulehua en las instalaciones de la escuela hasta que él fue despedido en enero de 2022. Informó que sus encuentros íntimos continuaron fuera del campus, incluyendo un hotel cercano a la escuela y un estacionamiento próximo.

Predator Sentenced to 187 years in Prison



Cory Kapahulehua was convicted of 17 felony charges including sexual conduct with a minor and sexual abuse for having a sexual relationship with two of his students.



Read more about this case here: https://t.co/JsnKfeUZUR pic.twitter.com/qFf8JQ70ZU — Maricopa County Attorney's Office (@marcoattorney) October 28, 2025

La víctima mayor declaró que ella y Kapahulehua tuvieron relaciones sexuales en su apartamento cuando era menor de edad, según la fiscalía.

Durante el juicio de Kapahulehua, los fiscales afirmaron que el profesor organizó una colecta para ayudar a la víctima mayor a reunir el dinero suficiente para independizarse de sus padres cuando aún tenía 17 años. Luego, al cumplir 18, la víctima se mudó con Kapahulehua a su apartamento, según la fiscalía.

“Este acusado se valió de su posición como profesor para ganarse la confianza de estas estudiantes”, declaró la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell. “Me enorgullece que estas jóvenes hayan tenido el valor de denunciar y evitar que vuelva a victimizar a ningún menor”.

Sigue leyendo:

– Un exprofesor de secundaria sentenciado por violación fue asesinado en una prisión de Carolina del Norte.

– Docente en Michigan enfrenta hasta 15 años de cárcel por presunta relación con alumno de 16 años.