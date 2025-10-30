Juan Osorio amenaza a Niurka Marcos con una demanda por hablar de él y su esposa

La polémica vuelve a rondar a Niurka Marcos, pero esta vez las consecuencias podrían traspasar los titulares y materializarse en un serio conflicto legal y económico. La actriz y vedette se encuentra bajo la amenaza de una demanda por daño moral que podría ascender a 20 millones de pesos mexicanos, como consecuencia de sus continuas declaraciones públicas sobre su ex pareja, el productor Juan Osorio, y la actual esposa de este, Eva Daniela, quien es 38 años menor que él.

La advertencia fue formalmente confirmada por Daniela Lucio Espino, abogada de la pareja, quien detalló que se notificó a Marcos una medida de protección tras su salida de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, de Telemundo. Si bien la actriz ha tildado este aviso de “amenaza legal”, su objetivo es explícito: prohibirle que se siga refiriendo públicamente a Osorio y a su esposa.

Precisamente en el podcast de Jimena Gallego, Niurka reconoció haber recibido esta advertencia de su ex pareja: “Me llegó una notificación de parte de la licenciada de Juan Osorio, donde él me prohíbe que lo mencione”.

¿Cuáles serían los fundamentos de la demanda?

De acuerdo a las declaraciones de la representante legal, los reclamos se sustentan en dos vías principales, según se observa en el material compartido por la periodista Maxine Woodside.

Daño Moral : La abogada sostiene que existen pruebas documentadas de las declaraciones de Niurka, las cuales constituirían difamación y daño moral. La cuantificación de este perjuicio se estima preliminarmente en 20 millones de pesos mexicanos.

: La abogada sostiene que existen pruebas documentadas de las declaraciones de Niurka, las cuales constituirían difamación y daño moral. Violencia de Género: Se interpuso una medida de protección específica por violencia de género, argumentando que las declaraciones públicas de la actriz constituyen una forma de violencia y afectación contra la pareja.

Lucio Espino acusó a Niurka de no tomar en serio la advertencia, señalando que “ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa”.

Frente a esta situación, Niurka Marcos mostró una actitud ambivalente. Por un lado, afirmó no tener “ningún tipo de pesar” en su vida y aseguró haber respondido a la abogada: “Licenciada, ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más, ni para bien, ni para mal, el nombre del señor, de antemano una disculpa”.

Sin embargo, fiel a su estilo, Niurka mencionó: “Lo que viene es que ni me da ni me quita. Yo puedo hablar de mi vida, puedo hablar de mis realidades, de mis dolores, de mis vivencias y nadie puede prohibirme eso… veremos que dice el destino, el karma y la vida misma”.

