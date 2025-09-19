Juan Osorio se casará en octubre con la actriz Eva Daniela, quien es 38 años menor

El reconocido productor Juan Osorio, quien tiene 68 años, compartió en entrevista con el programa mexicano ‘Hoy’ que él y Eva Daniela, su novia, se casarán muy pronto.

El realizador, quien le lleva 38 años a su joven novia, reveló que él y su pareja decidieron dar ese importante paso debido al gran amor que se tienen.

“Está muy emocionada mi mujer. Creo que ella merece todo esto”, declaró Juan Osorio, quien le pidió matrimonio el 5 de octubre de 2023, tal y como se dio a conocer en su momento.

El papá de Emilio Osorio compartió que se comprometieron a los pies de la Virgen de Guadalupe, pues él quería darle un valor especial a ese momento lleno de amor.

“Para mí es el testigo más importante que puedo decirle: ‘Este es mi amor’”, continuó en la entrevista.

Aunque ella aún sigue en la prueba de peinado y maquillaje, Eva Daniela tiene ya muy claro cómo será su boda, la cual contará con la presencia de menos de 100 invitados.

“La boda será muy cerca de León, Guanajuato. Va a ser algo bien íntimo, aproximadamente 80 ó 100 invitados. Nos casamos en octubre”, confesó la novia, quien tiene la ilusión de tener varios hijos con su futuro esposo.

“Uno no, muchos. El amor es lo más importante de todo y como Juan y yo siempre decimos: ‘Si Dios conmigo, quién contra mí’”, concluyó la ilusionada novia.

Sigue leyendo: