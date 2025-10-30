Silvia Navarro regresa a las pantallas con una nueva versión de “Amor en Custodia”

Luego de siete años alejada de los reflectores y los foros de televisión, la actriz mexicana Silvia Navarro está lista para volver a sus raíces en las telenovelas. Y de acuerdo con lo revelado en el programa ‘Con Permiso’, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, el proyecto elegido para este gran regreso es el remake de la famosa historia “Amor en Custodia”.

El melodrama, cuyo estreno estaría programado para 2026, será producido por Juan Osorio y llevará el nombre de “Guardián de tu corazón”. Con respecto al elenco, hasta el momento se sabe que, junto a Silvia Navarro, la producción estará protagonizada por Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.

“Silvia Navarro va a estar en el papel de Erika Buenfil ‘Victoria Balvabera’, Daniel Arenas en el personaje de Eduardo Yañez ‘José Ángel ArriagaCupil’”, indicó el conductor Pepillo Origel durante la más reciente transmisión de su programa.

“Paulina Goto, ella va a hacer el personaje que interpretó Eiza González (‘Nikki Brizz Balvanera’). Diego Klein va a hacer lo que hizo en su tiempo Sebastián Rulli ‘Francisco Guzmán Trejo’“, añadió.

En cuanto al papel de villana, el periódico Reforma detalló que Marjorie de Sousa (quien interpretó a la villana en la versión anterior) estaría siendo considerada para quedarse con dicho papel en esta nueva versión.

Fue en 2017 cuando Silvia Navarro protagonizó “Caer en tentación”, donde interpretó a “Carolina Rivas”, la que se convertiría en su última telenovela en dicha televisora antes de la pausa laboral que decidió tomarse con intención de enfocarse en la crianza de su hijo León, fruto de su relación con el empresario Gerardo Casanova.

Y aunque en 2020 anunció su separación de Casanova, apenas dos años después decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el también actor Flavio Medina, así lo dio a conocer mediante una emotiva publicación en redes sociales donde se les ve posar desde la playa.

