Con 38 años de diferencia, Juan Osorio y la actriz Eva Daniela dan el “sí, quiero”

El productor Juan Osorio, de 68 años, y la actriz Eva Daniela, de 30 años, sellaron su amor en una boda catalogada como un evento espectacular, rodeados de familiares, amigos y destacadas personalidades del espectáculo. La exclusiva celebración se realizó en una hacienda cercana a León, Guanajuato, ciudad natal de la actriz, de acuerdo a información divulgada por Televisa.

La unión, descrita como “romántica, llena de magia y complicidad”, tuvo su momento cumbre durante el intercambio de votos. Juan Osorio, visiblemente conmovido, se dirigió a su ahora esposa con palabras cargadas de sentimiento: “Me dijiste que esto iba muy en serio, no puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de los que están aquí presentes”.

Por su parte, Eva Daniela, con la voz entrecortada por la emoción, le respondió con una promesa de lealtad incondicional: “Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y sobre todo a darte mucho amor”.

Invitados de lujo

Previo a la boda, la actriz compartió con sus seguidores un adelanto del impresionante escenario donde se desarrollarían los acontecimientos. Además, agradeció a sus amigas, entre ellas las actrices Ana Belena y Catherine Siachoque.

A la celebración también asistió el actor venezolano, Daniel Elbitta y 120 invitados más.

En cuanto al vestido de la novia, según datos de Univisión, es de la boutique Elybride. “Una versión del modelo Donna de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024”, reseñaron.

Juan Osorio y Eva Daniela hicieron pública su relación en mayo de 2021 y, tras un compromiso formalizado en octubre de 2024, dieron el gran paso en una ceremonia que confirma el interés constante del público por su vida.

Cabe destacar que la pareja tiene una diferencia de edad de 38 años, un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado comentarios en redes sociales.

