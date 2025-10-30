Maribel Guardia reaparece en redes vestida de catrina y con un emotivo mensaje sobre el Día de Muertos

En el marco de la festividad del Día de Muertos, la actriz y cantante Maribel Guardia ha rendido un emotivo homenaje a esta tradición de origen prehispánico a través de una sesión de fotos donde posó caracterizada como una catrina desde Xochimilco, México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa que ha participado en historias como “Corona de Lágrimas” y “Prisionera de amor” colocó el inesperado carrusel de imágenes en el que se le ve lucir un despampanante vestido entallado, cortesía del diseñador Mitzi.

Dicha pieza encontró el balance perfecto entre lo lúgubre y lo sofisticado gracias a las transparencias, encaje y detalles en pedrería que la componen. Además, su corte ceñido resaltó la figura de ‘reloj de arena’ con la que cuenta a sus 66 años de edad.

A la par del vestido, Maribel Guardia usó un velo negro y un tocado de flores de cempasúchil, flor emblemática de esta festividad, así como un maquillaje de catrina en tonos rosa y violeta, elaborado por el maquillista Héctor Guzmán.

Caracterizada como una auténtica catrina mexicana, Maribel Guardia posó frente a la lente de la cámara del fotógrafo Luis Reyes en diversos puntos de Xochimilco: desde un entorno lleno de flores, hasta montada en una de las tradicionales trajineras en los canales.

Junto a esta creativa sesión fotográfica, la artista colocó una poderosa reflexión sobre la muerte: “La muerte no nos quita, nos entrega a Dios . Mientras caminamos entre flores y agua, nos llena de amor y esperanza, hasta reencontrarnos con nuestros seres amados que se adelantaron en el camino“, se lee en la red.

Los internautas no tardaron en pronunciarse sobre la hazaña de la estrella de la pantalla chica, felicitándola por su creatividad, compromiso y, sobre todo, resiliencia que predica en esta temporada en la que la partida de su hijo se siente más que nunca.

“Que fotos tan increíbles. Te ves preciosa, ese lugar es hermoso”, “¿Cómo no amar a Maribel? Eres mujer guerrera y a pesar de todo, positiva”, “Toda mi admiración”, “Espectacular”, “Que bello maquillaje, bello vestido y bellas fotos”, “Me encanta esta tradición, gracias por honrarla” y “La mujer más hermosa”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

