FBI detiene a 14 agentes policiales por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) capturó a 20 personas por su presunta participación para el tráfico de drogas en el delta del Mississippi, entre ellas 14 agentes policiales.

Los acusados fueron detenidos por fuerzas del orden en distintos operativos del Distrito Norte de Mississippi y algunos de ellos portaban armas de fuego.

La investigación y la presunta corrupción policial abarcaron varios condados del Delta y se extendieron hasta Memphis, Tennessee, donde se alega que algunos agentes aceptaron sobornos a cambio de proteger a agentes encubiertos del FBI que se hacían pasar por miembros de un cártel de la droga mexicano.

En tres ocasiones, entre 2023 y 2024, los agentes escoltaron a los agentes encubiertos que transportaban cocaína a través de la zona rural del Delta por la autopista US 61 hasta Memphis, según consta en los registros judiciales.

NEWS ALERT: FBI Co-Deputy Director Andrew Bailey and leadership from @FBIJackson announce the arrest of 20 individuals from Mississippi and Tennessee on criminal charges related to their alleged participation in a drug trafficking conspiracy. Of them, 14 were local law…

Algunos sobornos ascendieron a entre $20,000 y $37,000 dólares, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa.

De las 20 personas acusadas, 19 enfrentan cargos por portación ilegal de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico. Los cargos, detallados en varias acusaciones formales, describen una operación que abarcó desde agentes de patrulla de base hasta jefes de policía y alguaciles. Las acusaciones representan una “monumental traición a la confianza pública”, declaró Clay Joyner, fiscal federal del Distrito Norte de Mississippi.

El FBI detalló que si los agentes son encontrados culpables podrían recibir penas agravadas si así lo considera el juez federal que esté a cargo del caso.

Entre los detenidos se encuentran también dos alguaciles del condado, quienes presuntamente colaboraban con traficantes en varias operaciones, incluyendo acompañamiento armado durante transportes de cocaína supervisados por un agente encubierto del FBI.

Además de los cargos por tráfico de drogas, diecinueve de los acusados enfrentan acusaciones federales por violación de leyes de armas, al portar armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la red de corrupción y tráfico en la región, y no se descartan más arrestos conforme avance el proceso judicial.

Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, afirmó que la corrupción permeaba “múltiples condados y múltiples jurisdicciones en el estado de Mississippi y más allá”.

“Deshonraron la placa y socavaron el arduo trabajo de los agentes del orden público en todo el estado y en toda la región”, dijo Bailey.

