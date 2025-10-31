Home Depot vende decoración especial para Día de Muertos: desde $15

Con precios que van desde los $15 en adelante, Home Depot ofrece todo lo que buscas para decorar tu hogar en el Día de Muertos. Almohadas, accesorios, cuadros y adornos variados para que construyas el altar y hagas tu ofrenda en esta tradición cultural mexicana.

En el Día de Muertos, el elemento central de la decoración es el altar, que sirve como espacio sagrado para para dar la bienvenida a las almas de los difuntos en el mundo de los vivos, como explica la histórica conmemoración.

Cada elemento debes seleccionarlo cuidadosamente, junto a las fotos de los seres queridos, ya que sus almas se nutre y se guían a través de ellas para el reencuentro espiritual.

10 productos de Home Depot para decorar tu hogar en el Día de Muertos

Cojín decorativo para exteriores

Con esqueleto de guitarrista del Día de Muertos en la Plaza Roja. Fabricado con poliéster resistente a los rayos UV, añade un toque elegante a sofás, sillas y tumbonas de exterior. Precio: $35.21

Esqueleto de guitarrista del Día de los Muertos por Ali Gulec

Impresión artística giclée enmarcada en gris de 24″ x 24″. Obra con temática del Día de los Muertos fabricada en MDF y lona de alta calidad, ideal para decorar paredes. Precio: $86.19

Bandera decorativa

Vertical de doble cara para casa y con temática del Día de Muertos, 28 x 40 pulgadas. Perfecta para exteriores con diseño colorido y resistente. Precio: $25.71

Tapete de entrada

De 61 x 91 cm (24 x 36 pulgadas) con diseño de calavera y flores rojas del Día de Muertos. La parte superior es de poliéster y base de goma antideslizante; resistente a la intemperie. Precio: $35.99

Macetas de calaveras de cerámica de 4 pulgadas

Juego de dos macetas artesanales multicolor elaboradas en cerámica de alta calidad para interiores. Precio: $39.67

Cascanueces del Día de los Muertos de 14 pulgadas

Figura decorativa temática ideal para exhibir durante la temporada festiva. Precio: $62.50

Cojín cuadrado morado para exterior

Con estampado floral y confeccionado en poliéster duradero, aporta comodidad y color; incluye cremallera invisible. Precio: $34.38

Bandera de jardín del Día de Muertos

De poliéster de 30 x 45 cm (1 pie x 1,5 pies). Impresa a doble cara, opaca y resistente; perfecta para terrazas, patios y porches. Precio: $14.99

Cojín decorativo cuadrado azul para exteriores

Hecho en poliéster, combina estilo y confort; fácil de limpiar gracias a su cremallera invisible. Precio: $29.24

Esqueleto ultra animado de 6.5 pies de Grave & Bones

Con control por aplicación LED y ojos LCD LifeEyes H23. Es una figura motorizada con servomotores y cuatro movimientos realistas, voz interactiva y efectos de sonido. Precio: $69.98

Celebrar el Día de Muertos en casa te evita el riesgo a redadas de ICE

Para este 2025, valora el hecho de celebrar el Día de Muertos sin salir de casa, especialmente si tu estadía en Estados Unidos presenta irregularidades o estás cumpliendo algún proceso migratorio. Así evitarás exponerte a posibles redadas de ICE.

Aunque hay eventos por la festividad que están confirmados en California, otros fueron suspendidos por temor a la presencia de agentes de ICE, entre ellos el icónico desfile de Long Beach, que fue cancelado desde el pasado 17 de septiembre.