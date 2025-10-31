ICE libera a la madre de un infante de marina en San Diego, pero su esposo fue deportado

Luego de pasar casi tres semanas detenida por ICE, la madre de un infante de marina estadounidense, llamada Luisa Rodríguez, fue liberada en San Diego, California. Sin embargo, su esposo fue deportado a Tijuana apenas un día después de su arresto.

La mamá del marine Steve Ríos fue detenida el 28 de septiembre cuando intentaba visitar a su hija embarazada en Camp Pendleton, en compañía de su esposo Esteban Ríos, reseñó NBC San Diego.

Según relató la familia, los agentes de ICE los detuvieron en la entrada de la base militar y, posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de detención.

En un principio, ambos fueron liberados con monitores de tobillo, pero al acudir a una cita con la agencia, una semana después, quedaron nuevamente arrestados.

Esteban Ríos, quien vestía una camiseta con la frase “Orgulloso padre de un marine estadounidense”, fue deportado a Tijuana al día siguiente, mientras que Rodríguez fue trasladada al Centro de Detención de Otay Mesa.

El reencuentro de una madre con su hijo, un infante de marina

El miércoles por la noche, Steve y su tía condujeron desde Oceanside hasta la estación de tranvía de San Ysidro, cerca de la frontera, donde esperaban encontrarla.

Poco antes de las 9:00 pm, una camioneta blanca se detuvo y Steve gritó: “¡Mamá!”, al verla salir con la misma ropa del día en que fue arrestada. Se abrazaron entre lágrimas.

“Me siento feliz ahora porque estoy de vuelta con mi familia y espero que mi esposo regrese pronto a casa”, dijo para un reporte de Noticias Telemundo. “Quiero agradecer a todos los oficiales que fueron amables conmigo y a todas las chicas que estaban allí, rezo para que pronto pueda volver a casa”.

Rodríguez relató que su estancia en detención fue una pesadilla: no podía dormir ni comer y se sentía profundamente triste. “Estaba muy deprimida, pero ahora estaré mejor”, expresó. Aunque la familia celebra el reencuentro, el marine aseguró que el corazón sigue sintiendo un vacío, porque falta su padre.

“Obviamente, mi papá todavía no está, pero al menos hoy hemos conseguido una gran victoria al traer de vuelta a mi mamá”, expresó.

