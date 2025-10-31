Lety Calderón revela si tomará acciones legales contra quien difundió el rumor de su muerte

Hace algunos días, el nombre de la actriz Leticia Calderón se volvió tendencia en redes sociales gracias a la difusión de un video creado con Inteligencia Artificial en el que se muestra a la conductora Galilea Montijo supuestamente anunciando su fallecimiento, lo que generó una rápida respuesta por parte del público.

Ante la preocupación de sus seguidores, la primera actriz y la conductora no tardaron en salir a desmentir la veracidad de dicho audiovisual. Por su parte, la tapatía aprovechó uno de los segmentos del programa “Hoy” para asegurar que la histrionisa está en en perfecto estado de salud.

Además, exhortó al público a no caer en información falsa o difícil de verificar en las plataformas digitales: “Cuidado, no se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Circula un video donde, literal, se me ve a mí dando la noticia de que había muerto Leticia Calderón”, indicó.

“La familia obviamente estaba asustadísima. Lety está bien, ya habló a la producción. Te mandamos besos, Lety. Todo está bien, pero no sean gachos los que inventan esos videos“, añadió durante su intervención.

Leticia Calderón optó por un mensaje directo y claro desde sus redes sociales: “Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, escribió. Sin embargo, horas después concedió una entrevista al programa “De Primera Mano”, en donde compartió si tiene planeado emprender acciones legales contra los responsables de dicha mentira.

“Evidentemente sí procedería“, respondió la estrella de historias como “Imperio de Mentiras” y “Mi amor sin tiempo”. Sin embargo, es consciente de la complejidad de este tipo de casos cuando se desarrollan en redes sociales.

“Hay que ver si la policía cibernética o algo pueden rastrear este tipo de cuentas o bloquearlas, ver qué pasa“, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Leticia Calderón reacciona al supuesto divorcio de Juan Collado y Yadhira Carrillo

• Leticia Calderón revela que le robaron dinero de su cuenta de banco

• Karla Esquivel acusa a Leticia Calderón de haberla cacheteado y no disculparse