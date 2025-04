Leticia Calderón reacciona al supuesto divorcio de Juan Collado y Yadhira Carrillo

Durante las últimas semanas, el nombre de la actriz Yadhira Carrillo ha encabezado los titulares debido al anuncio de su regreso a las telenovelas, así como a su supuesto divorcio con Juan Collado. Es en medio de la ola de dimes y diretes sobre este posible rompimiento que Leticia Calderón, ex esposa del empresario, fue cuestionada al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de historias como “Esmeralda” y “Mi amor sin tiempo” protagonizó un incómodo momento al recibir cuestionamientos acerca de su ex pareja y padre de sus hijos.

Fiel a su personalidad frontal, Leticia Calderón no tuvo reparos en mostrar su molestia por traer a colación el tema y afirmó que no está interesada en entrometerse en la vida de Juan Collado y Yadhira Carrillo, mucho menos de opinar de ello.

“Ni me pregunten, ni me vuelvan a preguntar absolutamente nada del tema. No voy a hablar de ningún otro tema, ni hoy ni nunca. Son cosas que no me corresponden“, dijo ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

Bajo esta misma tesitura, la primera actriz explicó que además de respetar la privacidad de la pareja, no se prestará a ningún tipo de malentendido que podría traer consigo compartir su postura.

“Y aunque quieran decirme que tal, son temas que no puedo comentar. Yo no puedo comentar nada, haber andado con un abogado me enseñó que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra“, sentenció contundente.

Fue en el año 2010 cuando Leticia Calderón y Juan Collado decidieron poner fin a su romance luego de varios años juntos. A pesar de las teorías que se generaron en torno a la causa de dicha separación, la famosa decidió mantenerse alejada de la polémica por el bienestar de sus hijos en común: Carlo y Luciano.

