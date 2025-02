Karla Esquivel acusa a Leticia Calderón de haberla cacheteado y no disculparse

La actriz Karla Esquivel reveló que en la telenovela “Mi Amor Sin Tiempo” tuvo una complicada escena con Leticia Calderón, y a pesar de que se había marcado que la cachetada que ésta le daría no iba a ser muy fuerte, a la hora de grabar la secuencia Calderón la golpeó realmente, sin disculparse nunca por ello.

Durante una entrevista para el podcast “Plan Astral”, Esquivel contó que después del golpe ella esperaba que Leticia se acercara y le ofreciera una disculpa, pero eso nunca sucedió: “Hubo silencio en el set. Entra el director y le dice (a ella): ¿’Le pegaste?’ , y (Leticia) dice: ‘No, no le pegué, le di un p*****’, pero orgullosa. Yo estaba en shock, porque nunca me habían pegado en mi vida”.

La actriz de 28 años dijo que Calderón parecía complacida con el golpe que le había dado: “Ella nada más volteó conmigo y me dijo: ‘¿Qué, nunca te habían dado una cachetada? Siempre hay una primera vez’. Pero ella muy quitada de la pena”.

Karla comentó que lo que más la hizo enojar fue que Leticia declarara después que sí se había disculpado: “No me pidió una disculpa nunca. Porque ella sacó una nota donde decía que ella pegaba duro…aparte a mí la producción me dijo: ‘Por favor, trata como de dejarlo ir’. Todos estaban enojadísimos con ella, porque todo el mundo se dio cuenta de que lo hizo con toda la alevosía y ventaja”.

Esquivel no estuvo conforme con todo ello, y le reclamó a Leticia. “Yo sí fui y le dije: ‘¡Qué mentirosa! Nunca me has pedido una disculpa, no he recibido una disculpa de tu parte. Si a mí me preguntan, yo voy a decir las cosas como fueron’. En la entrevista ella dice: ‘El director me lo pidió, y se habló y se acordó’. Mentira, cero, nunca se habló, nunca se acordó. Luego dijo algo así como: ‘Pues yo hago lo que dice el libreto, porque soy una actriz de la vieja escuela, y no sé qué’. Y entonces le digo: ‘Si la escena dice que…a tal, ¿lo haces?’ ‘Pues si el libreto dice…’, me dice la vieja”.

Finalmente, Karla reconoció que todo eso fue un duro golpe que la hizo crecer: “Yo venía de hacer proyectos en donde me llevaba increíble con las actrices que hacían de mi mamá, y te cobijan. Incluso la admiraba, y se lo dije: ‘Yo te admiraba y te respetaba mucho. Te me caíste del pedestal. Yo no respeto a las personas que no me respetan’. Se te cae la venda de los ojos, y para ellos es normal”.

