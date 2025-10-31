Marlene Favela se embarca en una nueva aventura con la obra “Divorciémonos mi amor”

Marlena Favela, conocida por su participación en historias como “La Desalmada” y “Pasión y Poder”, se encuentra viviendo una fructífera etapa a nivel profesional. Y es que luego de un exitoso regreso a las telenovelas como villana en la historia “Me atrevo a amarte”, dio a conocer que un nuevo proyecto toca a su puerta.

Se trata de nada más y nada menos que de la obra “Divorciémonos mi amor”, donde compartirá créditos con Mario Bezares, Adrián Di Monte, Michelle Vieth, Rodrigo Vidal y Abelito.

“Estoy muy emocionada de compartirles esta nueva aventura”, expresó la actriz mexicana a través de una publicación en redes sociales en la que presentó el cartel oficial de la popular puesta en escena.

Si bien hasta el momento no se ha dado a conocer el papel que Marlene Favela interpretará en esta puesta en escena, el público no ha podido evitar expresar su emoción ante la oportunidad de ver a la mexicana de vuelta en el teatro con una obra que garantiza horas de risas.

¿La razón? “Divorciémonos mi amor” relata la historia de “Daniela” y “Alejandro”, una pareja que lleva siete años casados y se aman profundamente, pero a pesar de eso pelean todo el tiempo. Después de unos meses separados, él le pide el divorcio, mientras que Daniela por orgullo acepta, pero antes deben de vender la cabaña en el bosque, que adquirieron para reconciliarse.

Es así como esta obra llena de enredos, celos y ocurrencias ponen sobre la mesa la idea de cómo entre el amor y el divorcio solo hay un paso… ¡y muchas carcajadas de por medio!

Marlene Favela, Mario Bezares, Adrián Di Monte, Michelle Vieth, Rodrigo Vidal y Abelito arrancarán una gira por toda la República Mexicana, incluyendo ciudades como Cuernavaca, Tijuana, Mexicali, Puebla, Aguascalientes y Guadalajara, por mencionar algunos.

