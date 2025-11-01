Desaparece una joven de Jalisco tras ser contactada por un extraño a través de un videojuego

La familia de Lucero Alejandra Encino Rodríguez vive días de angustia desde su desaparición el pasado lunes, luego de abordar un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México presuntamente influenciada por un hombre que conoció a través de un videojuego en línea.

De acuerdo con los familiares, la joven, originaria de Zapopan, Jalisco, mantuvo contacto virtual con un sujeto identificado como “Chris”, quien supuestamente le prometió matrimonio y una nueva vida en Estados Unidos. “Este supuesto novio le compró un boleto de avión y le dijo que la iba a pasar a Texas para casarse en febrero”, relató su madre en entrevista con N+ Guadalajara.

Lucero fue vista por última vez en Zapopan. Antes de viajar, sacó sus pertenencias de casa, eliminó sus redes sociales y bloqueó a familiares y amigos, aparentemente para evitar que se comunicaran con ella. Su familia teme que el hombre la haya manipulado psicológicamente para convencerla de salir del estado, e incluso que haya sido llevada al extranjero.

“Comunícate con nosotros, estamos muy preocupados por ti. Te amamos, te queremos, tu familia te está esperando. Por favor, Lucerito… y a las autoridades, que agilicen los trámites”, pidió su madre entre lágrimas.

🛑 ¡AYÚDANOS A DIFUNDIR!



🚨 Lucero Alejandra Encino Rodríguez, de 18 años de edad, desapareció el 27 de octubre de 2025 en Zapopan, @GobiernoJalisco



Cualquier información, favor de comunicarse a la@BusquedaJal pic.twitter.com/js4Yg48fpU — Colectivo Hasta Encontrarles CDMX (@ColectivoHECDMX) October 28, 2025

La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y entregó evidencia del boleto de avión. Una conocida de Lucero fue la última persona que habló con ella antes de abordar el vuelo hacia la capital.

Aunque es mayor de edad, Lucero es considerada una persona vulnerable por padecer Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión, así como un Trastorno Hipersinético de la Conducta, según informó su madre.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades de Jalisco continúan con la investigación para determinar si el hombre con quien mantenía contacto tuvo participación directa en su desaparición. La familia solicita apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda y aportar información que ayude a localizarla.

Cualquier persona que tenga datos sobre su paradero puede comunicarse con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco al 33 3145 6314 o enviar un correo a comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.

También se puede acudir a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ubicada en Guadalajara, o llamar a los números de emergencia locales. “Ella nunca conoció al sujeto en persona. Todo fue por internet. Solo queremos que vuelva a casa”, reiteró su madre.

Sigue leyendo:

– Niña desaparecida en Louisiana permanecía retenida por un hombre en el sótano de una casa en Pittsburgh.

– Caso Kimberly Moya: Mamá de joven desaparecida en México afirma que una secta estaría involucrada.