Niña desaparecida en Louisiana permanecía retenida por un hombre en el sótano de una casa en Pittsburgh

Una menor desaparecida de Louisiana fue encontrada escondida en una caja en el sótano de una casa en Pittsburgh.

Una denuncia penal detalló cómo se encontró a la niña de 13 años tras un reporte de Childline a la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Pittsburgh.

Agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento en una casa en la avenida Davis, en el barrio de Brighton Heights de Pittsburgh, el pasado jueves.

Al llegar, las autoridades encontraron a una niña de 13 años en el sótano, dentro de una caja cubierta con una sábana. Tras ser descubierta, la víctima relató a las autoridades lo sucedido.

Según la denuncia penal, la niña conoció a Ki-Shawn Crumity a través de Snapchat. Afirmó que Crumity le dijo por la aplicación que la ayudaría a ser adoptada por un adulto de confianza.

La adolescente dijo que pudo llegar a Pittsburgh en autobús. Una vez en la casa de la avenida Davis, la denuncia penal indica que la niña de 13 años, Crumity y otra mujer durmieron en una cama en el sótano.

La denuncia no proporciona más información sobre la mujer después de ese encuentro.

Durante aproximadamente una semana, la policía afirma que Crumity le dio comestibles a la niña y presuntamente la agredió sexualmente al menos una o dos veces al día.

Tras ser rescatada el jueves, fue trasladada a un hospital. Allí, la víctima declaró a las autoridades que nunca se había sentido tan segura.

“Estoy muy orgullosa de mis agentes por ayudar a localizar a esta niña. Fue captada, explotada y luego abusada sexualmente por desconocidos que la encontraron en internet. Este es solo un ejemplo de los peligros de las redes sociales y de la trata de personas”, declaró la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en un comunicado.

Crumity enfrenta múltiples cargos, entre ellos trata de personas, agresión sexual estatutaria contra una víctima de entre 8 y 11 años mayor, relaciones sexuales desviadas involuntarias, agresión sexual y corrupción de menores.

