Detienen a líder regional del CJNG acusado de secuestros y amenazas a cantantes

En un operativo federal realizado la madrugada del viernes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron en Aguascalientes a Armando Nava Gallegos, alias “El Charro”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales generadores de violencia en la región.

La captura se efectuó en una residencia del municipio de Jesús María, sin enfrentamientos. En el lugar se decomisaron cartuchos, equipo táctico, $38,788 dólares en efectivo, un kilogramo de cristal, joyas y relojes de lujo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, El Charro está vinculado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y distribución de droga en Aguascalientes, Zacatecas y el norte de Jalisco. Su célula, conocida como Fuerzas Especiales del Charro (FECHA), es señalada por diversos hechos de violencia en la región limítrofe entre ambos estados.

Secuestros y amenazas en Villa Hidalgo

Las autoridades federales relacionan a El Charro con el secuestro de Brenda Montañez y Sebastián Cruz, esposa e hijo del alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco, Jaime Cruz, ocurrido a inicios de este año. La misma célula del CJNG también se atribuyó el asesinato del empresario Ricardo Rodríguez Zamora, de Aguascalientes.

Fuentes locales indican que los ataques comenzaron luego de que Sebastián Cruz organizara un concierto del cantante Óscar Maydon en el Palenque Hídrico de Aguascalientes. Días antes del evento aparecieron narcomantas firmadas por el CJNG que amenazaban al artista y al hijo del alcalde, acusándolos de tener nexos con un grupo rival, lo que provocó la cancelación del espectáculo.

Tras esos hechos, el CJNG intensificó su presencia en los límites de Jalisco y Aguascalientes, y El Charro habría presionado a autoridades locales de Villa Hidalgo para imponer mandos policiales afines.

El alcalde Jaime Cruz confirmó en su momento que su familia fue blanco directo de los secuestros, y el Gobierno de Jalisco dispuso protección especial para ellos. El gobernador Pablo Lemus atribuyó los hechos a la disputa del CJNG con el Cártel de Sinaloa por el control del norte de la entidad.

La influencia del líder criminal se había extendido a tal punto que inspiró un corrido titulado “El Charro”, interpretado por la agrupación Legión LV, que lo retrata como comandante de más de un centenar de hombres en Aguascalientes y “pieza clave” del CJNG desde 2007.

Lo arrestan sin participación estatal

El operativo que llevó a su captura fue ejecutado con sigilo y sin la intervención de las autoridades estatales. Ni la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel ni la Secretaría de Seguridad Pública local han emitido declaraciones.

La senadora Nora Ruvalcaba señaló que la acción fue resultado de una estrategia “100% federal” destinada a “devolver la tranquilidad a la gente de Aguascalientes”.

