Harrison Ford arremete en contra de Donald Trump y lo expone como “el mayor criminal de la historia”

Harrison Ford, célebre actor de Hollywood, arremetió en contra de las políticas implementadas por el presidente Donald Trump, las cuales asegura, al acelerar el cambio climático, perjudican el bienestar del mundo entero y por ello lo describe como “el mayor criminal de la historia”.

Durante una entrevista concedida al periódico británico “The Guardian”, el histrión de originario de Chicago afirmó temer por todo el daño que el magnate neoyorquino está ocasionando con el impulso a la producción de combustibles fósiles, aunque ello vaya en detrimento del planeta.

“Me da un miedo de muerte. La ignorancia, la arrogancia, las mentiras, la perfidia. Sabe perfectamente lo que hace, pero es un instrumento del statu quo y está ganando dinero a manos llenas mientras el mundo se va al garete. Es increíble. No conozco a ningún criminal mayor en la historia”, expresó.

Crítico desde hace años de Donald Trump, Ford confía en que los estadounidenses puedan darse cuenta a tiempo del error de respaldarlo en su política de “perforar, perforar y perforar”, esto en alusión al incremento en la extracción de petróleo ordenado por el jefe de la nación.

“Está perdiendo terreno porque todo lo que dice es mentira. Confío en que podemos mitigar el cambio climático, que podemos ganar tiempo para modificar nuestros comportamientos, crear nuevas tecnologías y concentrarnos plenamente en la implementación de esas políticas.

Debemos desarrollar la voluntad política y la madurez intelectual necesarias para comprender que los seres humanos somos capaces de cambiar. Somos increíblemente adaptables e ingeniosos. Si nos concentramos en un problema, casi siempre podemos solucionarlo”, subrayó el actor galardonado recientemente con el premio de conservación que otorga la Fundación EO Wilson para la Biodiversidad.

Harrison Ford es partidario de que el cambio climático se está acelerado a partir de las políticas impulsadas por Donal Trump con respecto al aprovechamiento de los hidrocarburos. (Crédito: Vianney Le Caer / AP)

Cabe señalar que Donald Trump adoptó la postura de aumentar la extracción de hidrocarburos y darle la espalda a las energías alternativas a partir de un compromiso asumido con las grandes compañías petroleras que destinaron millones de dólares a su campaña cuando el republicano a travesaba un complicado momento al enfrentar varios juicios orientados en meterlo a la cárcel.

Por ello, una vez que retornó a Washington le puso fin a los incentivos que recibían las grandes armadoras de vehículos para desarrollar modelos que funcionaran con energía eléctrica en lugar de gasolina y diésel, lo cual garantizaba menores emisiones de contaminantes hacia la atmósfera.

Sigue leyendo:

• Otra vez fuera: Trump retirará a EE.UU. del Acuerdo climático de París

• Trump presuntamente les pidió a las grandes petroleras mil millones de dólares para su campaña

• Más de 20 estados demandan al Gobierno Trump por cancelar fondos para energía solar