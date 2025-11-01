Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, se amparó contra orden de aprehensión

Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, podrá enfrentar en libertad el proceso en su contra, donde radica una orden de aprehensión por haber hecho caso a un tercer citatorio judicial, al tramitar un amparo que le permitió conseguir la suspensión provisional del proceso en su contra.

Lo anterior se pudo conocer después de consultar el expediente “1096/2025, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, donde el juez determinó concederle protección legal de manera temporal y en donde se imposibilita que sea recluido en un centro de detención para seguir el proceso de la demanda interpuesta en su contra por cancelación ilegal del contrato con la empresa Lumen, tenedora de los derechos de la franquicia de Fox Sport.

“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados”, establece dicho documento con fecha del 31 de octubre de 2025, lo que impide, por ahora, que se ejecute la orden en su contra mientras continúa el proceso, donde el Grupo Lumen exige una millonaria indemnización por cancelación indebida de un contrato que Grupo Pachuca decidió cancelar y trasladarlo a la empresa Fox Sports/Tubi, que transmitió un juego del Pachuca, desoyendo una orden judicial de no hacerlo por estar vigente el proceso legal.

La historia

Como se recordará, Jesús Martínez fue acusado de no presentarse a dos audiencias judiciales en el proceso legal que se le fincó en su contra por un conflicto legal relacionado por los derechos de televisión de los juegos del Club Pachuca y en donde la empresa Grupo Lumen, busca un resarcimiento a estas supuestas violaciones al contrato que argumenta todavía se mantiene vigente.

De esta forma, Martínez, al ignorar los citatorios de la autoridad, tuvo que afrontar la orden de aprehensión por no acudir a la reunión donde se le pretendía formular una imputación formal, por lo cual se le giró la ordene de aprehensión ante la cual ya se tramitó el amparo para que no se haga efectivo en el corto plazo.

La orden de aprehensión también abarca al representante legal de Grupo Pachuca, quien tampoco se presentó a la audiencia programada y ahora con el amparo podrán ampliar el radio de defensa a sus intereses que alega el grupo Pachuca.

Hasta el momento y no obstante la gravedad del asunto, ni la Federación Mexicana de Fútbol, ni la Liga MX, se han pronunciado al respecto y por el contrario, han empezado a realizar ataques mediáticos contra el empresario Jesús Martínez, al considerar que su postura afecta los intereses globales de la Liga MX y del sector empresarial que toma las decisiones en el órgano rector del fútbol de México.

Más consecuencias

Por lo pronto la autoridad determinará a quién le asiste la razón legal con este conflicto por los derechos de transmisión que tuvo Grupo Lumen, pero que debido a sus supuestos múltiples adeudos orilló a que Grupo Pachuca tuviera que buscar a otra empresa de transmisiones y determinó firmar con Fox Sports/Tubi, lo cual obligó a las autoridades a impedir que se generen transmisiones de la imagen de los Tuzos.

Por lo pronto para la actividad de la fecha 14, la Liga MX emitió un comunicado en el sentido de que: “A partir de una orden judicial, el partido de la jornada 14 entre los clubes Pachuca y América no podrá ser transmitido en ningún lugar del territorio mexicano”.

