Grupo Pachuca juzgó de exagerada la orden de aprehensión contra Jesús Martínez

Horas después de la noticia sobre la orden de aprehensión en contra del presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, citado corporativo califico de exagerada y desproporcionada esta medida, así que exigió que las autoridades están obligadas a actuar conforme a derecho y no en forma sesgada.

El Grupo Pachuca considera que en caso de haberse presentado como exigía la autoridad se habrían violentado los derechos de Jesús Martínez y que por esa razón decidieron no asistir al tercer citatorio de la autoridad y optar por ampararse contra cualquier medida cautelar de las autoridades

Martínez encara la orden de aprehensión por haber negociado con Fox Corporation/Tubi, que es una cadena diferente a la franquicia Fox Sport en poder de Grupo Lauman, cuando supuestamente está última, tenía el derecho de tanto para negociar en primera instancia la posibilidad de renovar su acuerdo comercial.

Pero Pachuca desoyó esa oferta al considerar que Grupo Lauman no cumplió los detalles del contrato al acumular varios meses de adeudo en pagos en virtud de toda una serie de desajustes empresariales que arrastró esta empresa en los últimos 18 meses.

Por esa razón Fox Sports México, que pertenece a Grupo Lauman, inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México, en el que se dictaminaron medidas precautorias que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros, no obstante que existían resoluciones a favor del los equipos Pachuca y León para cancelar el contrato.

Fue entonces que Jesús Martínez y Gerardo Cabrera, representante legal de Grupo Pachuca, fueron citados a comparecer como parte del proceso en su contra con folio 014/1515/2025, acusados del delito de “desobediencia de particulares”, a pesar de que las medidas en las que se basa el alegato que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local.

De esta forma, Grupo Pachuca en el comunicado detalló lo siguiente: “El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos en forma por demás irregular fueran vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad, y aún peor con la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal.

“Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso”, se detalló en el extenso comunicado de prensa.

Órdenes de aprehensión

Frente a todos estos hechos y al no atender al último citatorio generado por el Ministerio Público, se giraron órdenes de aprehensión en contra de Jesús Martínez y del asesor legal de este corporativo, Gerardo Cabrera Acosta, aduciendo directamente al Juez 40 Civil del Tribunal de la Ciudad de México

En el comunicado se establece que dicho juez: “Actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendidos en contra de los actos de intimidación realizados ilegítimamente en su contra”.

Finalmente, Grupo Pachuca esperan que el Poder Judicial “rectifique y actúe conforme a derecho” y que se restablezca la legalidad del proceso con su deseo final de que su conflicto con Grupo Lauman se resuelva “en beneficio de la afición y del futbol mexicano”.

Jesús Martínez mandó mensaje en video



Por la noche, Jesús Martínez a través de un video publicado en las redes sociales del Grupo Pachuca, dio su punto de vista sobre las órdenes de aprehensión en su contra y de su representante legal: “Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a lo largo del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación de Grupo Pachuca y de Jesús Martínez.

Nosotros, durante 30 años, hemos cumplido a cabalidad todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe de ello, nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en nuestros pagos y sobre todo en la generación de fuentes de empleo, para la salud, para la educación y para el deporte. Seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños, para todos nuestros jóvenes y para nuestras niñas. Mañana (miércoles) tendrán más información sobre esta situación”, concluyó.

