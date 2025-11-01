Luka Doncic regresa y Lakers consigue otra victoria ante Memphis

Luka Doncic regresó de su lesión con los Lakers y fue el líder en la victoria 117-112 ante los Memphis Grizzlies.

Doncic se perdió tres partidos con un esguince en un dedo y volvió a la acción este viernes con 44 puntos y 12 rebotes.

Austin Reaves añadió 21 unidades para los Lakers y Jake LaRavia anotó 13. Fue el undécimo partido consecutivo de Doncic anotando al menos 25 puntos contra los Grizzlies.

Por su parte, Jock Landale y Jaylen Wells fueron los mejores de Memphis con 16 puntos cada uno. Jaren Jackson Jr. terminó con 15 unidades y Ja Morant no tuvo su mejor noche con ocho unidades, 3 de 14 de campo, y 7 asistencias.

Con esta victoria, los Lakers dejan marca de 4-2 y suman su segundo triunfo consecutivo. Este domingo se enfrentarán en el Crypto.com Arena ante el Miami Heat.

Los Grizzlies construyeron una ventaja de dos dígitos en el segundo cuarto al anotar 42 puntos, incluyendo una racha de 27-4 en los minutos finales de la mitad. Eso les dio una delantera de 69-55 al descanso.

Doncic fue parte clave para recortar la diferencia y llegó a un último cuarto en el que hubo 14 cambios de marcador entre equipos y siete empates.

Chicago Bulls llega con récord invicto

Siguen sorprendiendo los Bulls de Billy Donovan, que con una plantilla sin grandes nombres, pudieron celebrar su quinta victoria consecutiva sin derrotas frente a los Knicks.

En el United Center de Chicago, Josh Giddey rozó el triple doble con 32 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias y contó con el apoyo de un Nikola Vucevic de 26 puntos. Ayo Dosunmu se lució saliendo del banquillo con 22 puntos (8 de 10 en tiros) y nueve asistencias.

Los Knicks de Mike Brown sufrieron su tercera derrota consecutiva, tras comenzar el año con dos triunfos. El dominicano Karl Anthony Towns logró un doble doble de 22 puntos y diez rebotes, mientras que Jalen Brunson metió 29 puntos y Mikal Bridges, 26.

