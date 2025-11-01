Marlene Favela conquistó las redes con un look de minivestido y medias animal print

A solo unos días de dar a conocer su nuevo proyecto en el teatro, la actriz Marlene Favela vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión gracias al despampanante modelito que portó para la rueda de prensa de su obra “Divorciémonos mi amor”, donde además de un primer vistazo al elenco, se revelaron detalles inéditos de la puesta en escena.

Siempre dispuesta a divertirse con la moda y sin importarle el “qué dirán”, la histrionisa que ha participado en producciones como “La Desalmada” y “Contra viento y marea” optó por un look que podría ser descrito como arriesgado, sensual y ad hoc para esta temporada otoñal.

Se trató de nada más y nada menos que un minivestido de manda larga y en corte tipo “A” que se abrazó a su cintura y delineó su silueta. Sin embargo, las estrellas del show fueron las divertidas medias y stilettos con estampado de leopardo que añadió para romper con “lo tradicional” de su propuesta.

Por si fuera poco, Marlene Favela jugó con un peinado y maquillajes románticos que destacaron por sus ondas suaves y colores neutrales que dieron todo el protagonismo a su atuendo. Mientras tanto, sus accesorios se mantuvieron en un tono dorado, destacando el collar oversized con la inicial de su nombre.

No pasó mucho tiempo antes de que las publicaciones que la estrella de la pantalla chica compartió sobre su encuentro con la prensa se llenaran de mensajes de cariño por parte sus seguidores más fieles. Es así como la sección de comentarios se volvió hogar de menciones con respecto a su belleza y tenacidad para mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento.

Algunas de las muestras de cariño que se hicieron presentes son: “Que mujer”, “Dios, que preciosa”, “Lindísma”, “Preciosa y elegante”, “No puedo esperar a verte en el teatro, siempre es un deleite”, “Wow, que porte de mujer” y “Te ves sensacional”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Marlene Favela se embarca en una nueva aventura con la obra “Divorciémonos mi amor”

• Marlene Favela y el emotivo mensaje que dedicó a su hija Bella por su cumpleaños

• Marlene Favela revela si le gustaría volver a ser mamá a sus 49 años

