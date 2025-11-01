Natalia Téllez sobre la maternidad: “Ha quitado mis amarguras y mis miedos”

La conductora mexicana Natalia Téllez abrió su corazón y se permitió mostrar una faceta mas vulnerable de sí misma al hablar de la maternidad y cómo es que esta le cambió la perspectiva con la que veía la vida.

Fue durante una de las más recientes transmisiones de su programa a “Netas Divinas” que la también actriz reconoció que antes de la llegada de su hija Emi, su manera de pensar era muy distinta y estaba profundamente ligada al vacío que le dejó la muerte de su madre.

“Siento que se murió mi mamá y di bandadas de sobrevivencia eterna emocional hasta que nació Emi. Siento que configuré mi vida para que estuviera dictada por la muerte y la pérdida, llevaba como una bandera y yo no me daba cuenta”, detalló ante la mirada atenta de sus compañeras.

No obstante, el nacimiento de su pequeña hizo que esta visión diera un giro de 180 grados: “Eso me definió tanto que pensé que esa era mi identidad y cuando Emi nació fue el segundo aire más grande que he tenido en mi vida, porque dije: ‘Ok, la gente pierde’ (…) Cuando muere una mamá, que es la raíz, la sensación es que la raíz del mundo se murió, porque es tu mundo y cuando nació Emi yo dije: ‘No sólo pierdo, también gano, yo también doy vida’”, añadió conmovida.

Y es a través de los lentes de la maternidad que las cosas simples del día a día han adquirido un tinte especial: “Descubrí que también me emociono con Santa Claus y también soy esta persona feliz, es como si todo el Grinch que yo pensaba que era mi personalidad se iluminara“, compartió con el público.

Asimismo, con la frontalidad que la caracteriza, Natalia Téllez reconoció que hoy se siente más feliz y plena que nunca gracias a la fortaleza que su hija le ha regalado sin saberlo: “Cuando a mi me dieron a Emi fue como si me pusieran una burbuja, una nube rosa, olía a azúcar, era completamente rosa, literal Emilia ha llenado de alegría mi vida, ha cambiado mi identidad, ha quitado mis amarguras y mis miedos”, recalcó.

Para finalizar, la compañera de escena de Consuelo Duval, Galilea Montijo, Daniela Magun y Sofía Niño de Rivera señaló que si bien en un principio la noticia de su embarazo la llenó de dudas, hoy en día la maternidad y su amor por Emi es su mayor certeza.

“Nunca vi el otro lado, toda la parte del disfrute, de genuinamente aceptar que lo mereces y que también es parte de ti, no eres el Grinch de la fiesta, eres todo lo que tú quieres ser, no puedo creer que tengo tanta suerte de haber experimentado esto. Soy muy feliz con Emilia”, expresó.

