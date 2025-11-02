Nació Dominique Isabelle, la segunda hija de Natti Natasha

Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron la llegada de su segunda hija, Dominique Isabelle, quien nació el sábado 1° de noviembre, un momento que la pareja describió como una bendición y un milagro en sus vidas.​

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana compartió la noticia con un tierno video que recopila los momentos previos al parto.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca. Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, escribió la cantante.

“Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, agregó.

Para celebrar el nacimiento de su segunda hija, la artista lanzó una canción titulada “1 de noviembre”, inspirada en el amor que siente como madre. “Una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña”, escribió Natti Natasha.​

Raphy Pina también compartió su emoción en redes sociales por el nacimiento de Dominique al publicar una foto con su hija recién nacida, en la que destacó el significado del número 111, en referencia al 1° de noviembre.

“Mi número favorito siempre ha sido el 111. Hoy, con la bendición de papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita”, escribió Pina, quien reveló que el proceso del parto no fue fácil, pero agradeció la protección divina y el apoyo recibido.​

Dominique Isabelle se une a su hermana mayor, Vida Isabelle, nacida en 2022.

En junio, la cantante dominicana anunció que está esperando su segundo bebé, fruto de su relación con Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha compartió un video que el que confirmaba que el próximo año saldrá de gira luego del nacimiento de su segundo bebé.

“Hay cosas que pueden esperar, pero esto no”, dijo señalando su barriga. “Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026 pero con familia agrandada”, reveló.

Seguir leyendo:

· Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Premios Juventud con una canción inédita

· Raphy Pina pidió consejos a sus fans para su boda con Natti Natasha

· Natti Natasha compartió un momento especial de su embarazo