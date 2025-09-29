¿Cómo se llamará la segunda hija de Natti Natasha y Raphy Pina?

Este fin de semana, Natti Natasha y Raphy Pina celebraron el baby shower de su segunda hija juntos, en un evento público celebrado en The Mall Of San Juan al que pudieron asistir los fans de la cantante dominicana.

El evento al que llamaron “Baby Shower del pueblo” tenía como objetivo, además de compartir un momento especial con sus fans, recaudar insumos a beneficio de las entidades benéficas Vimenti y el Hogar Cuna San Cristóbal.

El “Baby Shower del pueblo” comenzó a las 11:00 am y contó con diferentes actividades para sus fans, así como presentaciones de Natti Nastasha y DJ Luian.

Durante el evento, la cantante de “La mejor versión de mí” también reveló cuál será el nombre de su segunda hija: Dominique Isabelle.

Según explicó Raphy Pina el primer nombre de la pequeña se debe a que es mitad dominicana y el segundo es el nombre de la mamá de la cantante.

El baby shower ocurrió pocos días después de que Natti Natasha revelara el sexo de su bebé durante su presentación en los Premios Juventud, celebrados en Panamá.

¿Cuándo Natti Natasha anunció su segundo embarazo?

En junio, la cantante dominicana anunció que está esperando su segundo bebé, fruto de su relación con Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha compartió un video que el que confirmaba que el próximo año saldrá de gira luego del nacimiento de su segundo bebé.

“Hay cosas que pueden esperar, pero esto no”, dijo señalando su barriga. “Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026 pero con familia agrandada”, reveló.

Raphy Pina y Natti Natasha tienen una hija juntos: Vida Isabelle, quien nació en 2021; sin embargo, el productor tiene otros tres hijos fruto de su relación anterior.

Seguir leyendo:

· Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Premios Juventud con una canción inédita

· Raphy Pina pidió consejos a sus fans para su boda con Natti Natasha

· Natti Natasha compartió un momento especial de su embarazo