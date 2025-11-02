Terremoto de magnitud 6.3 sacude el norte de Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán, con epicentro situado cerca de una de las ciudades más grandes del país, Mazar-e Sharif, en la madrugada del lunes, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó en Kholm, cerca de la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el USGS, que inicialmente la había estimado en 10 kilómetros.

El USGS emitió una alerta naranja en su sistema automatizado que genera información sobre el impacto de los terremotos, e indicó que “es probable que haya un número significativo de víctimas y que el desastre pueda extenderse”.

No obstante, las autoridades locales no informaron de víctimas por el momento.

En Mazar-e-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a posibles réplicas.

Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, según corresponsales de la AFP.

La agencia Reuters dijo que no pudo verificar de inmediato el alcance de los daños causados por el sismo, que ocurre apenas dos meses después de un mortífero terremoto en el este del país.

La agencia nacional de gestión de desastres del país dijo que más adelante se darían a conocer los informes sobre víctimas y daños.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2,200 personas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Los talibanes, que retomaron el poder en 2021, ya han enfrentado varios terremotos, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1,500 muertos y destruyó más de 63,000 viviendas.

