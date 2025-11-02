¿Perdiste un reel en Instagram? Aprende a ver tu historial de manera fácil

Es común que navegando en Instagram, mientras disfrutas de un reel, por error actualices el feed y pierdas ese video que te había gustado o interesado especialmente. Si ese reel es de una cuenta que no sigues, la frustración se duplica porque encontrarlo nuevamente es una tarea sumamente difícil.

Instagram ha escuchado a los usuarios y ahora dispone de un truco que soluciona este problema: puedes ver el historial de los reels que has visto recientemente, sin importar si les diste “me gusta” o los guardaste.

¿Por qué es tan difícil recuperar un reel perdido?

Instagram impulsa el consumo rápido de contenido en su formato de reels, que son videos cortos en vertical pensados para captar nuestra atención. El diseño invita a pasar rápidamente de un video a otro con solo deslizar, lo que hace que sea muy fácil perder un reel interesante si accidentalmente actualizas o cierras la aplicación.

La dificultad aumenta si ese reel pertenece a una cuenta que no sigues, porque no aparecerá en tu feed personalizado ni en las publicaciones guardadas o con las que interactuaste. En esos casos, prácticamente es como buscar una aguja en un pajar digital.

Además, los métodos tradicionales para recuperar reels se limitaban a buscar en el historial de “me gusta” o videos guardados, pero si no hiciste ninguna de estas interacciones, no había forma práctica de recuperarlo. Esto generaba mucha frustración entre los usuarios que desean volver a disfrutar un contenido específico o compartirlo con amigos.

El truco para ver tu historial de reels vistos

La buena noticia es que Instagram, consciente de esta problemática, incorporó hace poco una función que permite acceder fácilmente al historial de reels vistos. Esta herramienta se activa desde tu perfil y no requiere que hayas interactuado con el video para poder recuperarlo. Para usarla, solo necesitas seguir estos pasos:

Abre Instagram y ve a tu perfil.

Toca las tres líneas horizontales que están en la esquina superior derecha.

Entra a la opción “Tu actividad”.

Selecciona “Historial de visualización” o “Reels vistos”.

Ahí verás una cuadrícula con todos los reels que has reproducido recientemente, ordenados cronológicamente.

Desde esta sección puedes ordenar los videos del más reciente al más antiguo o viceversa, además de filtrar por fechas o buscar por el nombre del creador. También puedes eliminar reels que no quieras conservar en tu historial.

Esta función es perfecta para esos momentos en que accidentalmente pierdes un reel importante o quieres recordar un video que viste hace poco sin necesidad de haberle dado “me gusta” o haberlo guardado.

Beneficios de usar el historial de reels en Instagram

Con esta herramienta, se acabó el miedo a perder ese reel que te encantó. Ahora puedes:

Recuperar fácilmente cualquier reel visto sin importar la cuenta que lo haya publicado, incluso si no la sigues.



que lo haya publicado, incluso si no la sigues. Ahorrar tiempo evitándote la tediosa tarea de intentar encontrar manualmente el video o preguntar a otros usuarios.



Personalizar la búsqueda con filtros por fecha o autor para llegar rápido al contenido deseado.



Mantener organizado tu historial y eliminar reels que ya no te interesen.

Este nuevo historial es una mejora significativa que Instagram añadió justo para mejorar la experiencia del usuario, dando más control y flexibilidad en el manejo del contenido que consume. Además, al tener acceso a este registro, la plataforma puede entender mejor tus gustos y preferencias, lo que ayuda a ofrecerte contenido cada vez más relevante.

Si todavía no ves esta función en tu aplicación, asegúrate de tener Instagram actualizado a la última versión, ya que está siendo desplegada poco a poco a nivel global.

