Ferrari no planearía renovar contrato de Lewis Hamilton, según reportes

El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 podría tomar un giro inesperado. A pesar del revuelo que causó su llegada a Ferrari a inicios de 2025, los resultados del siete veces campeón del mundo no han estado a la altura de las expectativas del equipo italiano. Según reportes de ESPN F1 y medios europeos, la escudería de Maranello no tendría intención de ofrecerle una extensión de contrato más allá de 2026.

Hamilton, quien no ha conseguido subirse al podio en las veinte carreras disputadas esta temporada, atraviesa su peor racha en más de una década. Su único triunfo llegó en el Sprint de China, un resultado que no fue suficiente para mitigar las críticas ni las comparaciones con su compañero Charles Leclerc, quien ha tenido un rendimiento más sólido.

“En cuanto a Hamilton, varias figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando finalice el suyo a finales de 2026”, reveló la cadena especializada.

El análisis posterior agrega: “Parece una predicción prematura, pero lo que está claro es que algo no ha funcionado entre el piloto británico y el equipo italiano este año, incluso si su ritmo absoluto en comparación con Leclerc no ha sido tan malo como algunos detractores han sugerido”.

Bearman y Russell, los nombres que suenan en Maranello

Con un contrato de aproximadamente 49 millones de euros por año, Hamilton tiene garantizada su permanencia en Ferrari hasta 2026. Sin embargo, Corriere della Sera aseguró que el futuro del británico dependerá de nuevas negociaciones, ya que su acuerdo no contempla extensión automática para 2027.

Entre las posibles alternativas, surge el nombre de Oliver Bearman, joven piloto británico de la Academia Ferrari y actual corredor de Haas. Su debut como sustituto de Carlos Sainz en Arabia Saudita dejó una gran impresión dentro del equipo. “Por supuesto, ese es mi objetivo en la vida […] esa es mi motivación, de verdad, poder lograrlo algún día. Pero hay muchos pasos en el camino y actualmente mi carrera está en Haas”, dijo Bearman, dejando abierta la puerta a un futuro ascenso.

Frédéric Vasseur, jefe del Cavallino Rampante, destacó recientemente su desempeño: “No cometió ningún error y está dando sus frutos”.

Otro nombre en el radar es George Russell. Según Motorsport y Corriere della Sera, Ferrari consideraría reclutarlo si se concreta la salida de Hamilton. Russell tiene contrato con Mercedes hasta 2027 bajo una cláusula de rendimiento, pero podría liberarse si los alemanes logran fichar a Max Verstappen, un movimiento que alteraría por completo el tablero de la Fórmula 1.

La situación también afecta a Charles Leclerc, quien analiza su continuidad tras seis temporadas sin títulos. En medio de la incertidumbre, Ferrari enfrenta la presión de recuperar su competitividad, mientras John Elkann, presidente del grupo, reiteró su “plena confianza” en Vasseur pese a los resultados decepcionantes.

Con el mercado de pilotos en plena ebullición y los rumores creciendo en cada paddock, el futuro de Hamilton y Ferrari se mantiene en suspenso. Lo que parecía una alianza soñada podría tener un final mucho más corto de lo esperado.



