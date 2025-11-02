Charles Leclerc se comprometió con Alexandra Saint-Mleux, su novia de origen mexicano

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, anunció su compromiso con Alexandra Saint-Mleux, su pareja desde 2023. La noticia fue confirmada por el propio monegasco a través de redes sociales el domingo 2 de noviembre, donde compartió una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron entre aficionados de la Fórmula 1 y seguidores del piloto.

Con tan solo 28 años, Leclerc decidió dar el siguiente paso en su relación con Alexandra, de 23 años, nacida en París y criada en Montecarlo. Aunque de raíces europeas, la joven tiene también origen mexicano por parte de su madre, quien es oriunda de Cancún.

El detalle más comentado de la propuesta fue la participación de Leo, el pequeño perro salchicha que ambos comparten, quien portaba una placa con la frase: “Papá quiere casarse contigo”. En el mensaje que acompañó las fotografías, Leclerc escribió: “Señor y señora Leclerc”, sellando así uno de los momentos más emotivos de su vida personal.

Una historia de amor que nació en París y conquistó la F1

La historia entre Charles y Alexandra comenzó en 2023, cuando coincidieron durante la París Fashion Week, según reportó Glamour México. En aquel entonces, Leclerc acababa de terminar su relación con Charlotte Siné, con quien estuvo tres años. Lo que empezó como una amistad se transformó rápidamente en una relación estable, aunque ambos decidieron mantenerla lejos de los reflectores.

Los rumores sobre el romance se intensificaron durante el Gran Premio de Mónaco 2023, cuando Alexandra fue vista en el entorno del piloto. Sin embargo, ninguno confirmó la relación públicamente hasta meses después, cuando aparecieron juntos en un nuevo desfile en París, ya como pareja consolidada.

Alexandra, estudiante de Historia del Arte en París y creadora de contenido digital, ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo elegante y sus videos sobre arte y cultura. Actualmente, cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok y cerca de un millón y medio en Instagram, aunque evita referirse a su vida privada o a su relación con Leclerc.

Pese a la atención mediática que los rodea, ambos han optado por mantener una imagen discreta. La propuesta matrimonial, realizada en una cena íntima rodeada de rosas y detalles personalizados, confirma el enfoque reservado con el que ambos han llevado su relación.

El próximo Gran Premio de Interlagos en Sao Paulo, del 7 al 9 de noviembre, podría marcar la primera aparición pública de la pareja como comprometida. En medio del calendario de la Fórmula 1, el compromiso de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux añade una nota romántica a una temporada marcada por la intensidad en la pista y ahora también, por una historia de amor que ha conquistado a los fans.



