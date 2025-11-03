México: asesinato del alcalde de Uruapan desata protestas

Cientos de mexicanos salieron a las calles de Morelia, en el estado de Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado tras un evento público.

La manifestación, que inició de forma pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de inconformes irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal y causó destrozos en el interior del edificio con la intención de exigir la renuncia del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

“¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!”, gritaron varios de ellos mientras marchaban en el centro histórico de la ciudad.

El alcalde fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos pese a que contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado.

Alcalde denunciaba violencia narco

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente, en entrevistas y en sus redes sociales, la situación de violencia del narcotráfico que había en lugar.

Este domingo, cientos de personas se dieron cita en Uruapan -epicentro de la producción de aguacate en Michoacán- para el funeral del alcalde, quien fue despedido entre música de mariachi y aplausos.

Más tarde, varios habitantes marcharon gritando “¡Justicia!” y “¡Uruapan se levantó!”. Otros manifestantes cargaban pancartas que decían “México está de luto”.

Gritos contra el gobierno y Morena

En Morelia, los manifestantes marcharon desde el Acueducto hasta el Centro Histórico de Morelia al grito de “¡El gobierno lo mató!”, “¡Fuera Bedolla!” y “¡Fuera Morena!”, en alusión al gobernador y al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la movilización, convocada en redes sociales bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones”, los asistentes demandaron un alto a la violencia y la impunidad en el estado, uno de los más golpeados por el crimen organizado.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varios manifestantes forzaron las puertas del Palacio de Gobierno e ingresaron al inmueble, donde lanzaron objetos, rompieron mobiliario y prendieron fuego a parte del interior.

Medios locales confirmaron que la sede del Ejecutivo estatal fue recuperada poco después de las 18.00 hora local (01:00 CET del lunes) y que no se reportaron personas lesionadas.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

Víctima tenía protección federal

La mañana de este domingo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025, sin embargo, familiares del edil aseguran que las autoridades no le habían dado protección pese a los reclamos del alcalde.

Por su parte, la presidenta de México Claudia Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el crimen y aseguró que no habrá impunidad.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El pasado 8 de octubre, Manzo pidió a García Harfuch, y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes apenas llevaban unos días en la zona.

