Paris Hilton presume su figura en un vestido de encaje en la gala “LACMA Art + Film 2025”

La socialité Paris Hilton volvió a hacer de las suyas y se convirtió en el blanco de los reflectores gracias al despampanante modelito que lució durante su paso en la alfombra roja de la gala “LACMA Art + Film 2025”, que tuvo lugar en el legendario Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California.

Como cada año, este evento no solo se trató de una celebración de los planos cultural y artístico, también del estilo que las estrellas derrocharon para la velada. Y es que personalidades como Demi Moore, Cindy Crawford, Salma Hayek y la propia empresaria estadounidense se convirtieron en el foco de las miradas gracias sus flamantes vestidos que hicieron el match perfecto con la elegancia del evento.

En el caso de Paris Hilton, apostó por un modelito de la casa de moda Gucci, cuya sensualidad derrochaba a través de su tela de encaje negro, así como pronunciado escote y corte ceñido que evidenció su envidiable figura a los 44 años de edad.

Paris Hilton en la Gala LACMA Art + Film. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Asimismo, la pieza de manga larga y top estilo corsé dio mucho de qué hablar entre la comunidad digital de la famosa gracias al juego de transparencias de su confección. Por si fuera poco, la estrella de reality lo complementó con un choker oversized de la misma tela que su vestido.

El beautylook de Hilton irradió glamour gracias a su mirada marcada por sombras neutrales y pestañas tupidas, acompañadas por una piel de porcelana con blush rosa Barbie. Su larga melena rubia descanso sobre sus hombros en unas ondas tipo ‘Old Hollywood’.

Además de la también DJ, a la gala anual acudieron personalidades como: Demi Lovato, Kerry Washington, Cynthia Erivo, Emma Roberts, Alex Consani, Troye Sivan, Elle Faning, Lorde, Kaia Gerber y Cindy Crawford, por mencionar algunos.

