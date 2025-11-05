Cinco nuevas normas de tránsito para este mes en EE.UU.

Este mes de noviembre de 2025 marca un antes y un después para los conductores en Estados Unidos. Dos estados, Oklahoma y Washington, ponen en marcha nuevas disposiciones que buscan enfrentar problemas recurrentes: accidentes por nieve, distracciones con el celular y conducción bajo efectos de alcohol o drogas.

Las normas, además de fortalecer la seguridad vial, recuerdan que la prevención y la educación son la mejor defensa frente a los riesgos en la vía.

Aunque los cambios aplican a nivel local, su mensaje es universal: cada conductor tiene la responsabilidad de adaptarse a las condiciones del entorno y proteger tanto su vida como la de los demás. Estas medidas, impulsadas por autoridades estatales, demuestran que incluso un pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia en las estadísticas de siniestros.

Washington exige cadenas para nieve: seguridad ante todo

En Washington, el invierno llega con nuevas exigencias para los conductores. Desde ahora, todos los vehículos que circulen por puertos de montaña o zonas de alta elevación deberán llevar cadenas para nieve.

No se trata solo de tenerlas en el maletero: si las señales alertan sobre condiciones peligrosas y no se instalan, el conductor enfrentará una multa que puede alcanzar los $500 dólares, incluidos los recargos administrativos.

El Departamento de Transporte de Washington (WDOT) impulsó esta norma tras observar un incremento en los accidentes durante tormentas invernales. Las cadenas, más que un requisito, son una herramienta para mantener el control del vehículo en superficies resbaladizas.

Las autoridades recomiendan verificar el estado de los neumáticos y practicar la instalación de las cadenas antes de enfrentar un viaje largo. En palabras simples: estar preparado no solo evita sanciones, sino también tragedias.

En Oklahoma, tolerancia cero al celular en zonas escolares y obras

Las distracciones al volante siguen siendo una de las principales causas de accidentes en Oklahoma. Por eso, la Ley 2263 de la Cámara de Representantes prohíbe de manera estricta el uso de teléfonos o dispositivos electrónicos mientras se conduce en áreas cercanas a escuelas o zonas de construcción.

La medida, que entra en vigor este mes, busca proteger tanto a los peatones como a los trabajadores en áreas de alto tránsito. La multa inicial es de $100 dólares, pero el verdadero costo podría ser mucho mayor si una distracción termina en accidente.

La ley se apoya en estudios que demuestran cómo un segundo de distracción puede ser suficiente para perder el control del vehículo. Las autoridades sugieren el uso de soportes “hands-free” o aplicaciones de voz, de modo que los conductores mantengan su atención en la vía. En un estado de largas carreteras y tráfico constante, esta norma busca instaurar una cultura de conducción más responsable.

Conducción bajo influencia: definiciones más amplias y castigos severos

Oklahoma también refuerza sus políticas contra la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. La nueva legislación amplía la definición de Conducción Agravada Bajo la Influencia (DUI) e incluye no solo vías públicas, sino también caminos privados y accesos residenciales.

Si un conductor ebrio o drogado evade a la policía, acelera en zonas escolares, transporta menores o realiza maniobras peligrosas, las sanciones serán mucho más severas. Las penas van desde 10 días de cárcel por una primera infracción hasta 30 días por una reincidencia.

Las autoridades estatales sostienen que estas medidas responden a un incremento preocupante en los accidentes fatales relacionados con el consumo de sustancias. Los conductores de todo tipo de vehículos —desde autos compactos hasta camionetas de trabajo— están llamados a la prudencia. Optar por un conductor designado o usar servicios de transporte compartido puede salvar vidas y evitar consecuencias legales graves.

Nuevos controles en eventos: licencia obligatoria para camareros

En el ámbito de la prevención, Oklahoma estrena la Ley Marissa Murrow, que rinde homenaje a una joven víctima de un accidente causado por un conductor ebrio. Esta normativa exige que todos los camareros que sirvan alcohol en eventos obtengan una Licencia de Camarero para Eventos, con un costo anual de $50 dólares.

El objetivo es claro: capacitar a quienes sirven bebidas para identificar signos de intoxicación y evitar que los asistentes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Aunque no está directamente relacionada con la conducción, esta ley refuerza el compromiso del estado con la seguridad vial desde el punto de origen del problema.

Los organizadores de fiestas, así como los bartenders ocasionales, deberán completar cursos de formación en línea. Se trata de una medida preventiva que podría evitar tragedias y fomentar una cultura de consumo responsable.

Protección para motociclistas: multas más altas por no respetar su espacio

Finalmente, los motociclistas también reciben atención especial con una norma que penaliza duramente a los conductores que no ceden el paso o ponen en peligro a quienes viajan sobre dos ruedas.

En Oklahoma, si un automovilista provoca lesiones graves o fatales a un motociclista, deberá pagar una multa base de $500 dólares, además de enfrentar la suspensión de su licencia por 90 días y la obligación de asistir a clases de reeducación vial.

Esta medida busca reducir los accidentes en intersecciones y maniobras de adelantamiento, donde la falta de visibilidad o de precaución puede ser mortal. Mantener una distancia segura y anticipar los movimientos de los motociclistas son gestos simples que pueden salvar vidas.

