Estamos en el show SEMA 2025 y vimos la variedad de Toyota

Toyota ha llegado con fuerza al SEMA Show 2025 en Las Vegas, presentando autos modificados y presumiendo de ofrecer todas las motorizaciones posibles: combustión, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y hasta un vehículo de pila de hidrógeno.

Uno de los modelos más comentados es la Toyota Tacoma H2 Overlander Concept, un prototipo alimentado por hidrógeno que genera 547 caballos de potencia gracias a dos motores eléctricos: uno delantero de 225 kW y otro trasero de 188 kW.

Este modelo integra un sistema similar al del Toyota Mirai, con tres tanques de hidrógeno y una batería de 24.9 kWh. Su sistema incluso reaprovecha el vapor de agua que produce para convertirlo en agua líquida útil para lavar o ducharse.

Toyota también mostró el Camry GTS Concept, basado en el Camry XSE AWD, que combina deportividad y elegancia con su color Inferno Flare, rines de 20 pulgadas, motor 2.5L de 232 hp y frenos de alto desempeño.

Otro de los protagonistas es un Land Cruiser 1985 restaurado, ahora con el motor i-Force twin-turbo V6 de 3.4 litros de la Toyota Tundra, entregando 389 hp y 479 lb-pie de torque. El proyecto conserva su esencia clásica, pero con el doble de potencia.

El Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition sorprendió por su look aventurero y color púrpura brillante. Inspirado en una montaña japonesa, combina elementos 3D impresos, neumáticos todoterreno y un motor híbrido de 196 hp, demostrando que incluso un SUV urbano puede volverse un modelo “cool”.

Toyota completa su exhibición con una amplia gama de modelos GR y off-road, incluyendo el GR Corolla, el Supra GT4 Final Edition, el GR86 Cup Car y el BZ4X Track Concept, una versión radical del SUV eléctrico con más de 430 caballos de potencia y alerón de competición.

Además, la marca presentó el Zion 01 Concept, un side-by side híbrido con 300 hp y suspensión de 26 pulgadas de recorrido, diseñado para la competencia off-road y avalado por la FIA.

