Ivonne Montero termina con su novio policía y las redes explotan: “Te mereces algo mejor“

La actriz mexicana Ivonne Montero, quien se había dado una nueva oportunidad en el amor con el policía Jonathan Vázquez, está ya de vuelta en la soltería.

La noticia la compartió ella misma por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en donde no escribió palabra alguna, sino que todo lo dijo con la imagen de un corazón rompiéndose.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ musicalizó su publicación con el tema ‘Gratitud’ de Enkisoul, con lo que dejó entrever lo agradecida que está con la etapa que vivió y que ya llegó a su fin.

Además de llamar la atención con su publicación, la mamá de la pequeña Antonella también lo hizo porque borró todas las fotos y videos en las que aparecía en compañía de su expareja, quien era varios años menor.

Luego de que Ivonne Montero lanzara su publicación, las redes sociales no tardaron en reaccionar y en externarle todo su apoyo por la etapa que está viviendo en el plano personal.

“Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande, saludos y bendiciones hermosa”, “Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y buena persona. Te abrazo ❤️”, “No es por nada pero mujer eres guapísima, vales orooo”, “Te mereces algo mejor, eras mucho para algo así ☀️”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que le han dejado sus fans.

Hasta el momento ni ella, ni él, han dado a conocer mayores detalles sobre su ruptura y los motivos que los llevaron a seguir caminos separados.

