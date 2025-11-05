Maverick 300T: potencia Mustang en formato compacto

Durante años, los fanáticos de Ford han pedido una camioneta que combine la versatilidad de la Maverick con la emoción y el rendimiento de un deportivo. La respuesta llegó en forma de la Ford Maverick 300T, un modelo experimental que promete revolucionar el concepto de las pick-ups urbanas.

Lejos de ser un simple prototipo de exhibición, esta camioneta encarna la intención de Ford de ofrecer una experiencia de manejo más dinámica y divertida, sin renunciar a la eficiencia.

Por ahora, el modelo se mostrará exclusivamente en el SEMA Show 2025, pero su llegada al mercado podría concretarse en 2026 como parte de un paquete de personalización para la Maverick convencional.

Corazón de Mustang, espíritu Maverick

La nueva Maverick 300T conserva el motor EcoBoost de 2.0 litros, pero Ford Performance lo llevó a otro nivel. Se le instaló el mismo turbocompresor del Mustang EcoBoost de 2.3 litros, una pieza que transforma por completo el carácter del vehículo.

Este turbocompresor cuenta con una rueda compresora más grande, de 59 milímetros, lo que se traduce en un aumento de 50 caballos de fuerza y 54 libras-pie de torque adicionales, alcanzando así los 300 caballos de potencia que le dan nombre al modelo. Para soportar ese incremento de fuerza, también se añadió un intercooler Mishimoto de alto rendimiento, 58.8% más grande y 13% más eficiente que el de serie.

El conjunto se complementa con una calibración de rendimiento ProCal 4 y un escape cat-back de Borla con puntas cromadas negras, logrando un sonido más profundo sin violar las normas ambientales ni los límites de ruido establecidos por los 50 estados del país.

Suspensión afinada y manejo más deportivo

La Maverick 300T no solo se enfoca en la potencia; también busca ofrecer un manejo más preciso y ágil. Para lograrlo, Ford instaló un kit de suspensión con muelles rebajados Lobo, ajustados 10 mm en la parte delantera y 30 mm en la trasera, acompañados de amortiguadores monotubo mejorados que optimizan la compresión y el rebote.

Además, incorpora una barra estabilizadora más robusta y bujes Lobo, que aumentan la rigidez estructural y mejoran la respuesta en curvas. El paquete se completa con un alerón delantero de Air Design, diseñado para incrementar la eficiencia aerodinámica en carretera.

La Ford Maverick 300T. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Para el contacto con el asfalto, la camioneta monta rines Mach-E GT de 20 x 8 pulgadas con tuercas cromadas negras, calzados con neumáticos Pirelli P Zero Elect 245/45R20 o Michelin Pilot Sport 4S, ambos ideales para conducción de alto desempeño.

Diseño exclusivo y detalles con ADN de Ford Performance

En el apartado estético, la Maverick 300T luce una apariencia más agresiva y sofisticada. Su carrocería presenta un paquete gráfico con la inscripción “300T” y una insignia especial de Ford Performance, mientras que el portón trasero exhibe letras en tono bronce de Tufskinz.

Los guardabarros incluyen una rejilla de ventilación Ford Performance, que además de su función estética mejora la refrigeración del motor. En el interior, destacan las alfombrillas con el logotipo de Ford Performance, que refuerzan su carácter exclusivo y deportivo.

Cada elemento del diseño busca reflejar el equilibrio entre potencia y elegancia urbana, una fórmula que la marca ha perfeccionado con sus modelos más recientes.

Un vistazo al futuro de la Maverick

Aunque la Ford Maverick 300T se presenta como una pieza de exhibición, no es descabellado pensar que gran parte de su tecnología llegue pronto a la versión de producción.

Se espera que el paquete 300T esté disponible para las versiones AWD XL, XLT y Lariat, ampliando la oferta de personalización para quienes buscan una pick-up versátil, pero con alma deportiva.

Aún no se han revelado los precios oficiales del kit ni del modelo completo, pero los expertos estiman que Ford podría anunciar los valores antes del lanzamiento de la Maverick 2026. De concretarse, este paquete marcaría un antes y un después en la línea de camionetas compactas de la marca, abriendo el camino a una nueva generación de pick-ups de alto rendimiento.

