Otro mono que se había escapado fue abatido a tiros en Mississippi: uno sigue desaparecido tras accidente

Un segundo mono fue abatido a tiros en Mississippi, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un tercer primate que sigue desaparecido una semana después del accidente de un camión que transportaba animales de laboratorio.

El sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, informó que un civil disparó al mono al verlo cruzar una carretera cerca del lugar del siniestro ocurrido el 28 de octubre. Posteriormente, personal de la empresa de transporte recuperó el cuerpo del animal.

El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi confirmó que uno de los monos sigue sin ser localizado, mientras que dos fueron encontrados muertos.

Las autoridades reiteraron que los monos rhesus son agresivos y que nadie debe intentar capturarlos.

Un camión con 21 primates volcó en una autopista

El accidente ocurrió en la Interestatal 59, al norte de Heidelberg, cuando un camión que transportaba 21 monos volcó, provocando la fuga de varios de ellos.

Videos del lugar mostraron jaulas rotas y animales corriendo entre la hierba alta. Equipos de búsqueda con trajes protectores rastrearon bosques y campos cercanos. Cinco monos murieron durante el operativo, y tres permanecían desaparecidos inicialmente, según las autoridades.

Durante el fin de semana, una mujer de Heidelberg mató a tiros a otro de los monos tras verlo cerca de su casa. Jessica Bond Ferguson dijo que actuó por temor a que los animales transmitieran enfermedades.

“Nos habían advertido que podían estar infectados, así que disparé para proteger a mis hijos”, contó a medios locales.

Sin embargo, funcionarios de la Universidad de Tulane y de la empresa PreLabs, responsable del transporte, aseguraron que los animales no portaban ninguna enfermedad conocida y que habían pasado chequeos sanitarios recientes.

El origen de los monos y las investigaciones

Los primates provenían del Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, en Luisiana, aunque la institución aclaró que no era dueña ni responsable del transporte.

PreLabs confirmó que los animales eran transportados legalmente a un centro autorizado y anunció una revisión de sus protocolos de seguridad.

El sheriff Johnson señaló que, pese a no ser contagiosos, los monos son muy agresivos y deben ser neutralizados. La Patrulla de Carreteras de Mississippi investiga la causa del accidente.

