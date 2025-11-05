Walmart: 10 productos de que los jubilados deben comprar antes del invierno

Con la llegada del invierno 2025, los jubilados se preparan para disfrutar de los días fríos y las noches acogedoras. Walmart sigue siendo uno de los mejores lugares para encontrar artículos esenciales a precios accesibles que hagan la temporada más cómoda.

Desde productos para el hogar hasta suplementos de bienestar, la variedad de la tienda asegura que los jubilados se mantengan calientes, saludables y bien preparados sin afectar su presupuesto. Comprar con anticipación no solo ayuda a evitar aumentos de precio, sino que también asegura la disponibilidad antes de que la demanda alcance su punto máximo. Aquí tienes 10 productos prácticos de Walmart que todo jubilado debería adquirir antes de que el frío llegue oficialmente.

Mantas eléctricas y cobertores térmicos

Las mantas eléctricas, como los modelos Mainstays y Biddeford, han sido favoritas de los clientes por su fiabilidad y precio accesible. Son perfectas para mantener el calor durante las noches frías, ayudando también a reducir los costos de calefacción. No olvides comprar antes de que se agoten, ya que suelen volar de las estanterías para finales de noviembre. Precio: $29.99

Suplementos de vitamina D

La vitamina D es crucial durante los meses de invierno, especialmente para la salud ósea e inmunológica de los jubilados. Walmart ofrece una variedad de suplementos económicos, como la marca Spring Valley, para asegurarse de que los jubilados puedan fortalecer su sistema inmunológico y mantenerse saludables sin tener que recurrir a las farmacias durante la temporada alta de enfermedades. Precio: $7.99

Alimentos no perecederos para la despensa

La línea Great Value de Walmart ofrece una manera asequible de llenar la despensa antes de las tormentas invernales. Sopas enlatadas, frijoles, pasta y arroz tienen una vida útil larga y ofrecen comidas rápidas y reconfortantes durante los días más fríos. Precio: $4.99

Ropa interior térmica y prendas de capa

Las prendas térmicas, como las de Fruit of the Loom y Hanes, son esenciales para mantenerse abrigado sin agregar volumen. Estos productos son ideales para usar debajo de suéteres o chaquetas y proporcionan calor adicional para las caminatas matutinas o las salidas al supermercado. Precio: $9.99

Hidratantes y bálsamos labiales

El invierno puede resecar la piel, pero los hidratantes de marcas como CeraVe y Aquaphor mantienen la piel suave y saludable. No olvides los bálsamos labiales y las cremas para manos para evitar la piel agrietada durante los días fríos. Precio: $3.49

Medicamentos para resfriados y gripe

Con el aumento de enfermedades durante el invierno, tener medicamentos a la mano es esencial. Los remedios para la tos, descongestionantes y analgésicos de marcas como Equate se pueden adquirir a precios asequibles, evitando el estrés de las largas filas en las farmacias. Precio: $5.99

Calefactores portátiles y humidificadores

Los calefactores compactos y los humidificadores son ideales para mantener una temperatura confortable en habitaciones pequeñas sin aumentar los costos de calefacción. Estos productos, disponibles en marcas como Honeywell y Lasko, se agotan rápidamente cuando las temperaturas bajan. Precio: $19.99

Pijamas y pantuflas cómodas

La comodidad es clave durante el invierno. Walmart ofrece opciones accesibles y cómodas de pijamas de franela y pantuflas de espuma viscoelástica, perfectas para relajarse en casa. Asegúrate de comprarlas antes de que se agoten las tallas más populares. Precio: $12.99

Baterías y linternas

Las tormentas de invierno pueden causar cortes de energía, por lo que es importante tener baterías de repuesto y linternas a mano. Las baterías EverStart y Duracell son duraderas y las linternas LED son ligeras y económicas, asegurando que los jubilados no queden en la oscuridad durante un apagón. Precio: $4.99

Comida y suministros para mascotas

Para los jubilados con mascotas, Walmart ofrece una amplia variedad de alimentos enlatados para perros y camas acogedoras para mantener a sus compañeros peludos cómodos durante el invierno. Es una excelente forma de ahorrar dinero y evitar quedarse sin suministros en los meses más fríos. Precio: $7.99.

