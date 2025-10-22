Walmart suspende ofertas de empleo para quienes requieren visa H1-B

Malas noticias para los aspirantes a trabajar en Walmart. La compañía decidió pausar temporalmente las ofertas de empleo para quienes necesitan la visa H-1B.

La medida responde directamente a la reciente política de Donald Trump que impuso una tarifa de $100,000 para muchas de las nuevas solicitudes de este visado, el cual está diseñado para cubrir puestos de alta cualificación que las empresas estadounidenses encuentran difíciles de llenar con talento local.

En una declaración otorgada a varios medios, entre ellos Newsweek y CNN, la empresa indicó que está “comprometida a contratar e invertir en el mejor talento para servir a nuestros clientes, mientras sigue siendo reflexiva acerca de nuestro enfoque de contratación H-1B”.

Cómo afecta a Walmart y otras empresas la nueva tarifa por la visa H-1B

Generalmente, grandes compañías tecnológicas son los mayores usuarios, con aproximadamente el 75% de los beneficiarios siendo ciudadanos indios.

Sin embargo, Walmart emplea cerca de 2,390 titulares de visas H-1B, de acuerdo con CNN, lo que le convierte en el mayor usuario de este tipo de visado entre cadenas minoristas.

La medida de esta compañía evidencia cómo las empresas están reevaluando sus estrategias de contratación internacional ante las nuevas regulaciones impuestas por Trump. En este sentido, el coste elevado de patrocinar visas puede afectar los presupuestos de contratación y planificación de talento extranjero.

Para los candidatos que requerían patrocinio de H-1B, esta decisión implica un retraso o una pausa en sus posibilidades de empleo en Walmart.

Cabe destacar que la tarifa de $100,000 no aplica necesariamente a renovaciones o extensiones de visas existentes, sin embargo, sigue creando incertidumbre para empleadores y trabajadores.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su sitio web el 21 de octubre para clarificar quién debe pagar la tarifa y cuáles personas están exentas.

Te puede interesar:

· Trabajar en EE.UU. sin Green Card: 4 visas posibles y 3 métodos para encontrar empleo

· EE.UU, aplicará una multa de $5,000 dólares por cruzar ilegalmente su frontera

· El permiso de viaje para inmigrantes aumenta a $1,000 dólares, confirmó USCIS