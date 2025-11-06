Corte Suprema autoriza aplicar política de Trump sobre género de nacimiento en pasaporte

La Corte Suprema restableció el requisito de la administración de Donald Trump de que los pasaportes identifiquen a una persona por su sexo biológico al nacer, otro fallo a favor de las políticas del presidente que se derivan de su afirmación de que el sexo de una persona no se puede cambiar.

Los seis jueces conservadores del Supremo votaron a favor de suspender una orden de un tribunal federal inferior que obligaba al gobierno a seguir avalando que las personas elijan masculino, femenino o X (género no binario) en su pasaporte.

Las tres juezas de tendencia progresista del tribunal discreparon de la orden.

Desde el año pasado, Donald Trump le había advertido a la nación que a su retorno a la Casa Blanca revertiría las iniciativas de diversidad e inclusión instituidas con el respaldo de Joe Biden, pues las definió como “locura transgénero”.

Tras la orden de la Corte Suprema, los pasaportes de las personas trans y no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no el género con el que se identifican.

Durante el primer día de su nuevo mandato, Trump firmó una orden que revirtió dicha política. La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.

“Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”, escribió la mayoría de la Corte Suprema en su resolución

Este es otro episodio en las políticas de la Administración republicana sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, Trump ha prohibido su participación en las competiciones femeninas.

Con información de EFE

