El Vasco Aguirre en el umbral de poder ser elegido el mejor técnico del mundo en 2025

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, se convirtió en una de las grandes sorpresas en la terna de siete entrenadores para ser elegido al premio “The Best” de la FIFA como el mejor director técnico del mundo en 2025.

Aguirre fue incluido en esta distinguida lista por su labor al frente de la selección de México, en donde conquistó la edición 2025 de la Copa Oro al vencer a Panamá y de la Nations League imponiéndose a Estados Unidos, en un certamen donde los norteamericanos habían impuesto sus condiciones en las tres últimas ediciones, que sin duda lo catapultaron a pelear por esta distinción universal.

El "Vasco" Aguirre está nominado al Premio The Best como entrenador

El “Vasco” Aguirre fue incluido junto a directores técnicos del nivel de los españoles Luis Enrique del PSG, Roberto Martínez de Portugal y Mikel Arteta del Arsenal, así como el alemán Hansi Flick del Barcelona, el italiano Enzo Maresca del Chelsea y el neerlandés Arne Slot del Liverpool, que se desempeñan en la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA)

Es cierto que el simple hecho de ser incluido en la terna representa un logro para el técnico mexicano que se codea con los grandes de Europa, pero sin duda que para ser elegido tendrá que superar el desempeño del hispano Luis Enrique que ganó la Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia con un PSG apabullante, pero que se quedó a un paso de establecer un paso perfecto al perder la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea dirigido por su competidor en esta lid, el italiano Enzo Maresca.

También aparece el alemán Hansi Flick que recuperó con el Barcelona el prestigio extraviado al coronarse en LaLIga, Copa del Rey y Supercopa de España, además de imponerse al Real Madrid, su acérrimo rival en cuatro clásicos y quedándose en la orilla en las semifinales de la Champions League en su primer año en el banquillo culé.

Mientras que Arne Slot llevó al Liverpool al título de la Premier League, para destronar el reinado del Manchester City en el fútbol inglés, así como Roberto Martínez, quien condujo a Portugal a su segunda UEFA Nations League imponiéndose a España.

Finalmente, aparece en la lista de nominados en el español Mikel Arteta, quien logró llevar al Arsenal al subcampeonato de la Premier League por tercera temporada consecutiva y a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

¡ENTRE LOS MEJORES TÉCNICOS DEL MUNDO! 🇲🇽🔥



Javier Aguirre fue nominado por los premios The Best 2025, como Mejor Entrenador del Año, junto a otros grandes nombres como Mikel Arteta, Hansi Flick y Luis Enrique.



El Vasco ganó la Copa Oro y la Concacaf Nations League en este…

Así que la lucha para el Vasco Aguirre será muy cerrada, pero por el simple hecho de aparecer en la lista de nominados a nivel mundial representa un logro en su trayectoria y una certeza en su labor al frente de la selección de México.

