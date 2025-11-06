ICE arresta a inmigrante con ciudadanía en LA: se lo llevaron en su propio auto y junto con su hija

Un inmigrante de 32 años, padre de familia y con ciudadanía estadounidense, fue arrestado en Los Ángeles por agentes de ICE frente a su hija, de apenas un año. El operativo de inmigración ha causado polémica por las versiones cruzadas entre la familia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El martes 4 de noviembre, según reseña The Guardian, agentes enmascarados y armados de ICE interceptaron al hombre en el estacionamiento de una tienda Home Depot, en el barrio de Cypress Park.

Según un video grabado por testigos, los oficiales lo obligaron a salir de su vehículo y, tras detenerlo, se subieron al mismo auto y se marcharon con su hija en el asiento trasero.

A través de un reporte de Noticias Telemundo, la abuela de la niña relató entre lágrimas: “Estoy devastada por lo que le ha sucedido a mi hijo y exijo una explicación”. También dijo que no recibió información durante horas sobre el paradero de su hijo ni de su nieta.

Cuando finalmente fue notificada, tuvo que acudir a una oficina de inmigración en el centro de Los Ángeles para recuperar a la menor, a quien solo le pidieron un acta de nacimiento. “Mi nieta ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Es muy pequeña”, dijo.

El DHS señala que el hombre amenazó a los agentes con un martillo

Tras la polémica que desató el caso, el DHS señaló que el hombre “salió de su vehículo blandiendo un martillo y arrojó piedras a los agentes mientras llevaba a una niña en el auto”.

Asimismo, le encontraron una pistola presuntamente robada y que tiene una orden de arresto pendiente por daños a la propiedad. No obstante, su madre negó comentar estas acusaciones, asegurando que la familia buscará asesoría legal.

Activistas de derechos humanos calificaron el operativo como una grave violación al protocolo y al bienestar de los menores.

De acuerdo con The Guardian, Renee Garcia, vocera de ImmDef, una organización de asistencia legal, declaró: “Seguro que hay una mejor manera de aplicar sus políticas que no separe a las familias ni coloque a niños tan pequeños como este en circunstancias cuestionables”.

“Mi hijo es una buena persona, tranquila y trabajadora. Trabaja en el sector de la restauración y acaba de conseguir un nuevo empleo. Su familia lo es todo para él”, comentó la madre de detenido.

