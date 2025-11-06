window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

ICE arresta a inmigrante con ciudadanía en LA: se lo llevaron en su propio auto y junto con su hija

Agentes de ICE detuvieron a un ciudadano estadounidense en Los Ángeles y se llevaron a su hija de un año en el auto familiar

Agentes de ICE interceptaron al hombre en el estacionamiento de una tienda Home Depot, en Los Ángeles.

Agentes de ICE interceptaron al hombre en el estacionamiento de una tienda Home Depot, en Los Ángeles. Crédito: Erin Hooley | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Un inmigrante de 32 años, padre de familia y con ciudadanía estadounidense, fue arrestado en Los Ángeles por agentes de ICE frente a su hija, de apenas un año. El operativo de inmigración ha causado polémica por las versiones cruzadas entre la familia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El martes 4 de noviembre, según reseña The Guardian, agentes enmascarados y armados de ICE interceptaron al hombre en el estacionamiento de una tienda Home Depot, en el barrio de Cypress Park.

Según un video grabado por testigos, los oficiales lo obligaron a salir de su vehículo y, tras detenerlo, se subieron al mismo auto y se marcharon con su hija en el asiento trasero.

A través de un reporte de Noticias Telemundo, la abuela de la niña relató entre lágrimas: “Estoy devastada por lo que le ha sucedido a mi hijo y exijo una explicación”. También dijo que no recibió información durante horas sobre el paradero de su hijo ni de su nieta.

Cuando finalmente fue notificada, tuvo que acudir a una oficina de inmigración en el centro de Los Ángeles para recuperar a la menor, a quien solo le pidieron un acta de nacimiento. “Mi nieta ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Es muy pequeña”, dijo.

El DHS señala que el hombre amenazó a los agentes con un martillo

Tras la polémica que desató el caso, el DHS señaló que el hombre “salió de su vehículo blandiendo un martillo y arrojó piedras a los agentes mientras llevaba a una niña en el auto”.

Asimismo, le encontraron una pistola presuntamente robada y que tiene una orden de arresto pendiente por daños a la propiedad. No obstante, su madre negó comentar estas acusaciones, asegurando que la familia buscará asesoría legal.

Activistas de derechos humanos calificaron el operativo como una grave violación al protocolo y al bienestar de los menores.

De acuerdo con The Guardian, Renee Garcia, vocera de ImmDef, una organización de asistencia legal, declaró: “Seguro que hay una mejor manera de aplicar sus políticas que no separe a las familias ni coloque a niños tan pequeños como este en circunstancias cuestionables”.

“Mi hijo es una buena persona, tranquila y trabajadora. Trabaja en el sector de la restauración y acaba de conseguir un nuevo empleo. Su familia lo es todo para él”, comentó la madre de detenido.

