ICE viola su propia política al retener a personas en sus centros de procesamiento

Un análisis de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicado por The Guardian reveló que sus funcionarios han estado deteniendo cada vez a más personas en sus centros de procesamiento durante días o incluso semanas, en violación de la norma federal que regula a la agencia.

Esos centros de procesamiento, ubicados en oficinas del ICE en edificios federales y en otros lugares del país, se utilizan generalmente para detener a personas después de haber sido arrestadas, pero antes de ser trasladadas a centros de detención o liberadas.

ICE tenía prohibido detener a personas durante más de 12 horas en estos centros de procesamiento, que suelen tener espacios cerrados, sin facilidades para mantener a detenidos.

Sin embargo, la agencia se eximió del límite de 12 horas de arresto recientemente por el ICE, permitiendo que las personas puedan detenidas en los centros de procesamiento hasta por tres días, según se estableció en un memorándum del 24 de junio pasado.

The Guardian analizó los datos sobre los ingresos en centros de procesamiento de ICE, publicados inicialmente por Deportation Data Project, que abarcan un período desde septiembre de 2023 hasta finales de julio de este año, el mes más reciente del que se dispone de información.

El análisis de The Guardian reveló que:

ICE ha utilizado al menos 170 centros de detención en todo el país, incluyendo 25 oficinas locales.

La administración Trump y su campaña de deportaciones masivas provocaron un aumento generalizado del tiempo que las personas pasan detenidas en centros de procesamiento. Tras la investidura de Donald Trump, el tiempo promedio de detención en esos centros aumentó en 127 centros de todo el país.

A pesar del cambio de normativa de ICE en junio, la agencia continúa infringiendo su propia política al detener a personas en estos centros durante varios días seguidos.

En algunos casos, como en un centro de procesamiento de ICE de la ciudad de Nueva York ubicado en el décimo piso de un edificio federal en el centro de Manhattan, el tiempo de detención aumentó en casi un 600% en promedio tras el cambio de normativa de junio .

. En un caso que The Guardian descubrió al revisar datos de la agencia, ICE documentó que un hombre de 62 años estuvo detenido en ese mismo centro de Nueva York durante dos meses y medio .

. The Guardian también encontró en el lugar a otras 63 personas que estuvieron detenidas allí durante más de una semana, entre la toma de posesión de Trump y finales de julio.

En todo el país, el ICE ha sido criticado por el uso de centros de procesamiento provisionales, que no están sujetos a las auditorías, inspecciones ni supervisión general que se exigen a los centros de procesamiento más grandes del ICE.

Activistas y exfuncionarios del ICE advierten que el uso prolongado de estos centros de procesamiento expone a las personas a condiciones inseguras, aumenta el riesgo de abuso y negligencia médica, y viola las garantías procesales.

Las instalaciones son secretas y cuentan con una supervisión mínima, y ​​los detenidos tienen muy poco contacto con sus familiares o abogados.

The Guardian dice que pidió a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sus comentarios sobre esta información pero que estos no respondieron a tiempo para su publicación.

Las detenciones y redadas de ICE han generado temor en los inmigrantes y protestas nacionales. Crédito: Erin Hooley | AP

Detenidos mucho más tiempo de lo que autorizan las propias reglas de ICE

El análisis de datos de The Guardian muestra que, en los principales centros de procesamiento de ICE, ya detenían a personas durante varios días seguidos incluso antes de que se firmara el memorándum.

Los defensores de los derechos humanos afirman que el cambio de política de ICE en junio se realizó para modificar las reglas legales y mitigar las posibles consecuencias de la crisis nacional de sobrepoblación en esos centros, donde ICE ha detenido a cientos de miles de personas.

El texto del memorándum de ICE respalda esta afirmación, al indicar que la norma se modificó para, entre otras razones, “evitar la violación de las normas y requisitos de los centros de detención”.

Pero los registros judiciales, las entrevistas y los datos de arrestos muestran que el ICE ha estado deteniendo a personas durante más tiempo que el límite de tres días, en violación de su nueva política sobre los tiempos de detención en centros de procesamiento

No hay supervisión de las condiciones de estos centros de procesamiento

Los centros de procesamiento del ICE y sus centros de detención han sido objeto de mayor escrutinio este año, a medida que la administración Trump intensifica agresivamente las operaciones de control migratorio.

Si bien los centros de detención de inmigrantes de mayor tamaño están sujetos a mecanismos de supervisión, los centros de procesamiento temporal no lo están, ya que se supone que solo deben utilizarse por tiempo limitado.

Agentes migratorios operan en casi cualquier espacio, incluidas cortes. Crédito: Olga Fedorova | AP

Los abogados no tienen acceso a estos centros; las normas de detención del ICE no se aplican en ellos; se desconoce si las agencias de vigilancia de seguridad nacional, como la oficina del inspector general, realizan auditorías in situ; y algunos miembros del Congreso, que han intentado ingresar a las instalaciones para realizar inspecciones ordenadas por el Congreso, se han visto impedidos de hacerlo porque el ICE afirma que no son centros de detención tradicionales.

Documentos judiciales recientes presentados por la administración Trump afirman que, debido al cierre del gobierno, se ha anulado una determinada norma de supervisión, lo que impide a los miembros del Congreso inspeccionar los centros de procesamiento y los centros de detención del ICE en general.

