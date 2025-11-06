Lakers llegan a 5 victorias seguidas con reñido triunfo ante Spurs

Los Ángeles Lakers derrotaron por un cerrado marcador 118-116 a los San Antonio Spurs este miércoles y llegaron a cinco victorias consecutivas en la temporada.

El equipo tuvo que defender la última posesión tras un error de Marcus Smart, pero consiguieron que San Antonio fallara el tiro y así llevarse la victoria.

Los Lakers tuvieron que apoyarse en Luka Doncic sin poder contar con Austin Reaves, quien sufrió una lesión en su ingle. El esloveno quedó como máximo anotador del encuentro con 35 tantos (13 de 17 en tiros y 13 asistencias).

Por su parte, Victor Wembanyama fue el máximo anotador de su equipo con 19 puntos, 9 de 11 en tiros y tres asistencias. Los Spurs quedaron con marca de 5-2.

Los Ángeles descansarán dos días consecutivos y viajarán para medirse a los Atlanta Hawks en el State Farm Arena.

Luka Doncic está disfrutando su tiempo con los Lakers

Luka Doncic enfatizó la energía y conexión en la plantilla de Los Angeles Lakers como la clave para imponerse en partidos como este ante San Antonio.

“Honestamente, siento que estoy disfrutando mucho jugar con estos chicos en la misma familia”, afirmó el astro esloveno en una rueda de prensa al término del encuentro.

Asimismo, Doncic destacó el “gran potencial” del conjunto angelino,

“Todos se involucran y dan un excelente rendimiento, por lo que es muy agradable jugar”, agregó.

De su compañero Rui Hachimura, pieza clave en un encuentro en el que faltaron Autin Reaves y la estrella LeBron James, destacó las “muchas pruebas con el balón” realizadas en el juego de hoy.

“Creo que es increíble. Solo hay que estar preparado en este momento y además es un gran tipo. Es el tipo de gente que quieres tener en el equipo, está muy infravalorado y lo necesitamos”, dijo.

