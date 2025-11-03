Luka Doncic logra triple doble en nueva victoria de Lakers ante El Heat

Los Ángeles Lakers derrotaron 130-120 al Miami Heat con otra buena actuación de Luka Doncic, con un gran triple-doble.

Doncic terminó su gran noche con 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Este es el triple-doble número 83 en la carrera del esloveno, el segundo con la mayor cantidad a los 26 años de edad.

Austin Reaves también colaboró en la victoria de los Lakers con 26 unidades y 11 asistencias, mientras que Jake LaRavia anotó 25 puntos desde la banca. Jaxson Hayes anotó un máximo de temporada de 15 tantos. Acertó sus siete tiros y su primer triple como Laker.

Los Lakers han mantenido un momento positivo a pesar de las bajas por lesiones. LeBron James aún no ha participado esta temporada debido a una ciática en su lado derecho y DeAndre Ayton estuvo fuera por espasmos en la espalda. Se espera que James regrese este mes.

El propietario de los Dodgers, Mark Walter, se sentó al lado de la cancha un día después de que los Dodgers ganaran la Serie Mundial en el séptimo juego en Toronto.

Jaime Jáquez Jr. tuvo una buena actuación con 31 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, y Bam Adebayo y Pelle Larsson añadieron 17 tantos cada uno.

Oklahoma City Thunder, único equipo invicto

Los Thunder igualaron el gran arranque de la temporada pasada con un monólogo frente a los New Orleans Pelicans (137-106), una vez más al ritmo de un Shai Gilgeous Alexander de 30 puntos, dos rebotes y siete asistencias.

Las bajas de Jalen Williams, Chet Holmgren y Luguentz Dort no frenaron a OKC, que acabó con ocho jugadores con dobles dígitos y con una aportación de 53 puntos de su banquillo.

El pívot Isaiah Hartenstein brilló con un doble doble de catorce puntos, 14 rebotes y ocho asistencias, Aaron Wiggins firmó 15 puntos (3 triples) y Jaylin Williams selló 12, con cuatro triples, contra unos Pelicans que perdieron los seis partidos jugados.

