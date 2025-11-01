Ja Morant, suspendido por los Memphis Grizzlies por comentarios tras derrota ante Lakers

Los Memphis Grizzlies suspendieron al escolta dos veces All-Star, Ja Morant. por un juego, debido a lo que la franquicia describió como “conducta perjudicial para el equipo”. La medida se aplicará para el partido del domingo ante los Toronto Raptors, en medio de un creciente malestar interno por su actitud y declaraciones recientes.

Durante la derrota de Memphis por 117-112 ante Los Angeles Lakers el viernes por la noche, Morant solo consiguió ocho puntos y lució visiblemente desconectado del juego. En varios momentos pareció desentenderse del equipo, incluso alejándose del banco durante un tiempo muerto en la segunda mitad.

En la entrevista posterior al encuentro, el jugador evitó dar explicaciones.

“Vayan y pregúntenle al cuerpo técnico”, repitió en varias ocasiones. Cuando se le consultó si sentía que debía haber jugado más o si algo podría haberse hecho distinto, respondió con ironía: “Según ellos, probablemente no debería jugar. Ese fue básicamente el mensaje. Está bien”.

A pesar de su molestia, las estadísticas muestran que Morant participó 8 minutos y 25 segundos del último cuarto, más que cualquier otro jugador de Memphis, y acumuló más de 16 minutos en la segunda mitad, el segundo mayor tiempo del equipo después de Jaren Jackson Jr. Sin embargo, falló sus siete intentos de tiro en esa parte del partido.

Un historial de sanciones que preocupa a la NBA

La suspensión más reciente se suma a una larga lista de problemas disciplinarios para la estrella de los Grizzlies. En 2023, Morant fue sancionado dos veces por incidentes con armas de fuego, que le costaron un total de 33 juegos y unos $8,3 millones de dólares en salario.

La primera suspensión, de ocho partidos, se debió a un video transmitido en vivo donde se lo veía sosteniendo un arma en un club nocturno de Denver mientras estaba intoxicado. La segunda, mucho más severa, fue de 25 juegos, luego de que posara con una pistola dentro de un automóvil durante otra transmisión en vivo. En esa ocasión, la NBA declaró que Morant “empuñó el arma sabiendo que estaba siendo grabado y que la transmisión era en vivo, pese a haber prometido públicamente que no repetiría esa conducta”.

Además, el jugador fue multado con $75,000 dólares la temporada pasada por hacer un gesto simulando un arma al celebrar triples. La liga calificó la acción como “inapropiada” y recordó que Morant ya había sido advertido de que ese tipo de gestos podían ser “interpretados negativamente”.

Actualmente, el base de 25 años percibe $39,4 millones de dólares por temporada y se encuentra en el tercer año de un contrato de cinco años y $197,2 millones. En lo que va de la temporada, promedia 20.8 puntos por partido en seis presentaciones.

El futuro de Ja Morant en la NBA vuelve a quedar en entredicho, mientras Memphis intenta recuperar la estabilidad en una campaña marcada por las controversias fuera de la cancha.



