Mauricio Pochettino admite que extraña la Premier League

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, afirmó que extraña dirigir en la Premier League, aunque está muy feliz con la selección estadounidense de cara al Mundial 2026.

El argentino vivió tres etapas en la liga inglesa, en el Southampton, en el Tottenham Hotspur, con el que fue subcampeón de la Premier y llegó a una final de la Champions, y en el Chelsea.

“La Premier League es la mejor liga del mundo. Por supuesto que lo echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero también pienso en volver algún día. Es la liga más competitiva del mundo”, dijo Pochettino a la cadena británica BBC.

Tras su etapa en Inglaterra, Pochettino firmó en septiembre de 2024 como seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial que albergarán el año que viene junto a México y Canadá.

Durante su etapa como entrenador de Estados Unidos, el argentino ha ganado 11 de los 20 partidos que ha disputado.

Aunque tiene derrotas sorprendentes ante Panamá, Canadá, Turquía, Suiza, Corea del Sur y México en dos ocasiones.

“La intensidad en una selección es completamente diferente, porque llegas unos días antes, preparas el partido y juegas, preparas otro partido, juegas y te vas. Después de noviembre, van a pasar tres meses hasta marzo para jugar otro partido. Cuando estás en una selección, lo que quieres es poder entrenar a tus jugadores. Es un poco una sensación de vacío porque después del segundo partido no puedes comunicarte más con tus jugadores y no puedes seguir mejorando cosas”.

Estados Unidos se prepara para fecha FIFA ante Paraguay y Uruguay

Los últimos dos partidos del año de Mauricio Pochettino y Estados Unidos serán ante los combinados de Paraguay y Uruguay, dos equipos que estarán en la Copa del Mundo de 2026.

El combinado de Pochettino viene de una victoria ante Australia y un empate 1-1 ante Ecuador en la última fecha FIFA.

Este jueves se conocerá la convocatoria para esos dos partidos que probablemente no cuente con Christian Pulisic, quien está lesionado con una molestia en el tendón de la corva.

Sigue leyendo:

– Argentina y Messi muestran su nueva piel para la Copa del Mundo 2026

– Efraín Juárez es buscado por el Celtic, asegura la prensa escocesa y podría dejar a los Pumas

– Luis Suárez perdió la cabeza de nuevo y la MLS lo suspende por patada al hondureño Andy Najar