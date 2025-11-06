Signos del zodiaco chino que deben ser precavidos del 7 al 9 de noviembre

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025, el tránsito del Dragón de Metal y la influencia del mes del Cerdo de Fuego activarán energías intensas que pueden traer tanto oportunidades como desafíos.

Si bien algunos signos disfrutarán de una ola de abundancia, otros deberán actuar con cautela para evitar malentendidos, pérdidas o desequilibrios emocionales.

Los siguientes signos del horóscopo chino —Rata, Tigre, Gallo, Mono, Perro y Cabra— sentirán cierta inestabilidad durante este breve pero crucial periodo.

No significa que todo saldrá mal, sino que es importante mantener la calma, pensar antes de actuar y proteger su energía.

1. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata, signo ingenioso y de pensamiento rápido, podría experimentar tensiones comunicativas del 7 al 9 de noviembre.

La energía del Dragón de Metal genera roces con figuras de autoridad o personas cercanas que no comparten tus puntos de vista.

Es recomendable no discutir ni tomar decisiones impulsivas, especialmente en el trabajo o en temas de dinero.

Usa estos días para observar, no para reaccionar. Si logras mantenerte en silencio cuando los demás pierdan la calma, saldrás fortalecido.

Consejo del zodiaco chino

Quema incienso de sándalo para armonizar el ambiente y reducir la fricción emocional.

2. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La intensidad del Tigre choca con la firmeza del Dragón de Metal creando una combinación explosiva.

Entre el 7 y el 9 de noviembre podrías sentir frustración o impaciencia con personas que no siguen tu ritmo.

Procura no hacer inversiones apresuradas ni tomar decisiones importantes en el amor, ya que la energía astral tiende a nublar el juicio.

Lo mejor será descansar, reconectar con la naturaleza y posponer cualquier compromiso importante hasta después del día 10.

Consejo del zodiaco chino

Lleva contigo una piedra de jade verde para atraer serenidad y estabilidad emocional.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo, perfeccionista por naturaleza, podría sentirse presionado durante este periodo.

La energía del Metal amplifica su deseo de control y puede generar conflictos con colegas o familiares que no actúan como esperas.

Practica la tolerancia y deja espacio para que las cosas fluyan sin imponer tu punto de vista. Si logras hacerlo, evitarás discusiones innecesarias y descubrirás soluciones inesperadas.

Consejo del zodiaco chino

Medita por las mañanas y coloca una vela blanca en casa para atraer claridad y calma.

4. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono atraviesa unos días donde su mente estará dispersa. La combinación entre el Metal y el Fuego puede provocar errores por falta de atención o exceso de confianza.

Ten cuidado con perder objetos importantes, firmar documentos sin leer o asumir compromisos que no podrás cumplir.

En el ámbito amoroso, evita los juegos mentales. La energía del fin de semana favorece la honestidad y penaliza las intenciones poco claras. Si actúas con transparencia, evitarás un malentendido.

Consejo del horóscopo chino

Lleva una moneda dorada en tu bolsillo derecho para mantener la concentración y atraer buena fortuna.

5. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El noble Perro puede sentirse emocionalmente drenado durante estos días. Las energías en juego lo hacen más empático de lo habitual, pero también más propenso a absorber la negatividad ajena.

Procura descansar más y no involucrarte en los problemas de los demás.

En el amor, evita discusiones por temas menores y date permiso para desconectarte un poco. Recuerda: proteger tu energía no es egoísmo, es sabiduría espiritual.

Consejo del zodiaco chino

Limpia tu hogar con agua y sal marina para eliminar vibras densas y renovar tu entorno.

6. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra puede experimentar momentos de inseguridad o baja autoestima entre el 7 y el 9 de noviembre.

No te preocupes, esta sensación es pasajera y tiene la función de ayudarte a reconectarte con tus verdaderas prioridades.

Evita compararte con los demás y no tomes decisiones importantes desde la duda. Escucha tu intuición, pero espera unos días antes de actuar. Las respuestas llegarán cuando la energía se estabilice.

Consejo del horóscopo chino

Enciende una vela rosada y repite afirmaciones de confianza y gratitud para elevar tu vibración.

Preguntas frecuentes

¿Por qué algunos signos deben ser más cuidadosos esta semana?

Porque la combinación de energías del Dragón de Metal y el Cerdo de Fuego genera contrastes intensos que afectan especialmente a signos con naturaleza impulsiva o emocional.

¿Qué puedo hacer para proteger mi energía?

Evita discusiones, limpia tu casa con hierbas o incienso y realiza actividades tranquilas. La calma neutraliza cualquier vibración negativa.

¿Estos días afectan a todos los signos por igual?

No. Los seis signos mencionados son los más sensibles al tránsito del 7 al 9 de noviembre, aunque todos pueden beneficiarse si actúan con prudencia y serenidad.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino de noviembre 2025 para cada signo en el amor y dinero

• Noviembre de 2025 será peligroso para 5 signos del zodiaco chino

• Conoce qué signos del zodiaco chino tienen el lado más malvado